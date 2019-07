Pochod Vrba Wetzler vykročí z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 15. júla (TASR) – Desiatky ľudí vykročia v pondelok z priestorov nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime na pochod Vrba Wetzler Memorial. Podľa predsedu slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Petra Šveca si počas pochodu pripomenú 75 rokov od úteku dvoch slovenských Židov Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora v apríli 1944 do slovenskej obce Skalité.Účastníci budú podľa neho putovať z väčšej časti po území Poľska, smerom ku hranici so Slovenskom.uviedol Švec.Doplnil, že v sobotu 20. júla o 9.00 h sa účastníci presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni, kde bude spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu.pripomenul Švec.Peší pochod neskôr zostúpi do obce Skalité.podotkol Švec.Záver pochodu bude v Novej synagóge v Žiline v sobotu 20. júla od 18.00 h.dodal Švec s tým, že ďalší tohtoročný pochod s identickým programom sa začne v pondelok 5. augusta.