Pochod za práva transgenderových osôb v Kyjeve sprevádzali násilnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 18. novembra (TASR) - Ukrajinská metropola Kyjev bola v nedeľu dejiskom pochodu na podporu transgenderových osôb, ktorému sa snažili zabrániť aktivisti krajnej pravice.Napriek snahe polície oddeliť oba tábory, došlo medzi nimi k stretom, ktoré si vyžiadali najmenej dve zranené osoby. S odvolaním sa na ukrajinskú políciu o tom informovala ukrajinská tlačová agentúra UNN.Podľa UNN organizátori pochodu na podporu transgenderových osôb museli na poslednú chvíľu zmeniť východiskový bod pochodu, pretože na pôvodnom mieste stretnutia sa zišli ich odporcovia z krajne pravicového tábora. Aj k novému miestu štartu - pri stanici metra Universitet (Univerzita) - sa však poschádzali osoby snažiace sa vyvolať potýčky so sympatizantmi hnutia za práva transgenderových osôb.Polícia sa v snahe zabrániť fyzickým stretom oba tábory snažila izolovať. Napriek tomu neznáme osoby z davu prívržencov krajnej pravice aktivovali spreje so slzotvorným plynom, v dôsledku čoho museli dve mladé ženy vyhľadať lekárske ošetrenie.Terčom útoku bol aj kanadský novinár Michael Colborne, ktorý vo svojom tvíte oznámil, že od jedného sympatizanta krajnej pravice dostal ranu do tváre, keď pochod pokrýval ako žurnalista.Agentúra Ukrinform poznamenala, že na webovej stránke kyjevskej pobočky nacionalistickej strany Pravý sektor je zverejnený videozáznam, ktorý zachytáva jeho sympatizantov, ako protestujú proti pochodu transgenderových osôb.Spravodajský portál Strana.ua okrem toho informoval, že v nedeľu sa v centre Kyjeva konalo aj zhromaždenie aktivistov, ktorí žiadali zmenu mocenských pomerov v krajine a hovorili o začiatku. Podľa agentúry RIA Novosti záujem o toto zhromaždenie bol veľmi malý.Homofóbia je v postsovietskej Ukrajine stále bežným javom, aj keď tamojšie úrady - na rozdiel do ruských - v nedávnej minulosti povolili, aby sa v Kyjeve konali pochody Gay Pride. V uplynulých rokoch sa v Kyjeve uskutočnili aj pochody za práva transgenderových osôb.