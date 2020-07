Pochod za zdravé prsia sa v roku 2020 neuskutoční, Avon reaguje na súčasnú situáciu

Tričko je zdrojom podpory

Milióny eur na charitu

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Heslo tohtoročného pochodu za zdravé prsia, #SPOLU, zostane len v symbolickej rovine. Dvanásty ročník charitatívneho podujatia sa totiž neuskutoční, informovala agentúru SITA Jana Gregušová zo spoločnosti SKPR Strategies. Podporu však môžu záujemcovia a záujemkyne vyjadriť počas októbra, mesiaca boja proti rakovine prsníka.S ohľadom na zdravie a bezpečnosť svojich zákazníkov a spolupracovníkov sa spoločnosť Avon zaviazala neusporadúvať žiadne hromadné akcie do konca roka 2020. Reaguje tak celosvetovo na súčasnú situáciu.Napriek tomu, že Avon Pochod sa ako podujatie v roku 2020 neuskutoční, boj za zdravé prsia pokračuje, zaviazali sa organizátori. Predaj charitatívnych tričiek a šatiek predĺžili do polovice októbra alebo do vypredania zásob. Tričká a šatku navrhli blogerky Lucka a Nicole z Cup of Style a tričká sú stále v ponuke v dámskom, pánskom a detskom prevedení. Každé Tričko 2020 je zdrojom finančnej podpory pre OZ Tak trocha inak, ktorému Avon v rámci boja za zdravé prsia tento rok pomáha.Riaditeľka občianskeho združenia Erika Mokrý si pre pacientky pripravila Štartovací balíček pre bezvlásky, ktorý im má pomôcť prekonať prvotné obavy. Obsahuje nielen odpovede na najčastejšie kladené otázky, ale aj darček v podobe módnej šatky a rúžu. V súčasnosti sa Avon pripravuje na jeseň a predovšetkým október, ktorý je mesiacom boja proti rakovine prsníka a jeho cieľom je poukázať na dôležitosť prevencie.Globálne Avon v minulom roku podporil boj proti rakovine prsníka čiastkou 6,7 milióna dolárov (v prepočte 5,79 milióna eur). Avon spoločne s Avon Foundation for Women celkovo odovzdali už viac ako 939 miliónov dolárov, pričom finančné prostriedky využili v 38 krajinách. Avon Slovensko je súčasťou celosvetovej iniciatívy od roku 1998 a za celé obdobie sa podarilo odovzdať 1,45 milióna eur na podporu vzdelávania zdravotníckeho personálu, študentov, zlepšenie kvality života a psychosociálnu podporu žien, kúpu diagnostických prístrojov, operačnej techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti.Viac informácií o boji #SPOLU za zdravé prsia je na webstránkach www.avon.sk, www.zdraveprsia.sk a Facebooku Avon za zdravé prsia.