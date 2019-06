Pochody žltých viest sa vo Francúzsku konali aj napriek horúčavám

Na archívnej snímke demonštranti pod Eiffelovou vežou v Paríži 30. marca 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. júna (TASR) - Protivládne demonštrácie, ktoré od vlaňajšieho novembra vo Francúzsku zvoláva hnutie tzv. žltých viest, sa v sobotu zaobišli bez závažnejších incidentov.Podľa francúzskych médií sa na zhromaždeniach zúčastnilo "niekoľko tisíc ľudí". Napríklad v Paríži ich bolo menej ako tisíc, v Bordeaux do 200 a v Toulouse od 100 do 200, informovala spravodajská televízia BFM.Súčasne s protestmi, ktoré sa konali napriek horúčavám, sa v meste Montceau-les-Mines v departemente Saône-et-Loire v regióne Burgundsko zišlo asi 600 zástupcov "žltých viest", aby počas víkendu diskutovali o ďalších krokoch svojho hnutia.Za cieľ stretnutia si okrem iného dali vypracovať plán svojich akcií až do 17. novembra 2019, keď uplynie rok od ich prvého protestu.Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci formulovali ďalšie požiadavky.Francúzske protestné hnutie je pomenované podľa svojho ľahko rozpoznateľného symbolu – reflexných žltých viest, ktoré si jeho účastníci na demonštrácie obliekajú.