Pochybenia pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka pripustil aj Čižnár, prítomnosť Krajmera vyvolávala otázky

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s vykonávaním prvotných úkonov na mieste činu po objavení zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ich dome vo Veľkej Mači vo februári 2018 písali médiá o viacerých pochybeniach orgánov činných v trestnom konaní.Podľa medializovaných informácii napríklad policajti pri zabezpečovaní miesta činu nezaistili všetky stopy. Takisto bol na miesto údajne privolaný nesprávny ohliadajúci lekár.Pochybenia v tejto oblasti pripustil v júli 2018 aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Na tlačovej besede vtedy povedal, že to „trošku sťažilo rozbeh" vyšetrovania.„Keby som povedal, čo si myslím, bola by hystéria," vyhlásil Čižnár. Pochybenia podľa generálneho prokurátora bolo možné odstrániť, vyžadovalo to ale čas navyše. „Mohli sme byť ďalej," uviedol Čiznár v roku 2018.Otázniky vo verejnosti vyvolala aj prítomnosť vtedajšieho šéfa Národnej protikorupčnej jednotky (NPKJ) Národnej kriminálnej agentúry Róberta Krajmera na mieste činu.Vyšetrovanie úkladných vrážd má totiž vo svojej pôsobnosti protizločinecká jednotka NAKA. Vtedajší policajný šéf Tibor Gašpar v súvislosti s prítomnosťou Krajmera vo Veľkej Mači v marci 2018 povedal, že plnil úlohy súvisiace s objasňovaním tohto trestného činu.„Riaditeľ NPKJ prišiel po približne 10 hodinách na miesto činu spoločne s riaditeľom NAKA Petrom Hraškom na jednom služobnom motorovom vozidle, pričom plnil úlohy na pokyn riaditeľa NAKA," uvádzal vtedy v stanovisku Policajný zbor s tým, že nevidí dôvod podrobne informovať o prítomnosti a pohybe funkcionára NAKA na mieste činu, ktorý NAKA vyšetruje. Gašpar ešte predtým tvrdil, že Krajmer nevstúpil na miesto činu, teda ani do dvoru ani do domu.Ministerstvo vnútra v súvislosti s medializovanými informáciami skonštatovalo, že policajná inšpekcia v spomenutých veciach nie je príslušná konať. Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Policajný zbor SR. Policajti sa však k veci zatiaľ nevyjadrili.Novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú zastrelili večer 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Polícia zavraždených objavila v nedeľu 25. februára.Deň na to sa o vražde dozvedeli médiá a verejnosť. Kuciak pracoval ako reportér spravodajského portálu Aktuality.sk, pričom sa venoval aj kauzám podnikateľa Mariana Kočnera. Ten momentálne stojí pred súdom obžalovaný z objednávky vraždy Kuciaka.V prípade úkladnej vraždy novinára sú tiež obžalovaní Alena Zs. a Tomaš Sz. Strelec Miroslav M. v tomto prípade priznal vinu a bol vyčlenený na samostatné konanie. Ďalší obžalovaný, Zoltán Andruskó, bol za účasť na vražde právoplatne odsúdený na 15 rokov väzenia po tom, čo súhlasil s dohodou o vine a treste s prokurátorom.