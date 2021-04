Pochybnosti o vakcíne Sputnik V sú do istej miery oprávnené, Cigániková sa zastala odborníkov (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pochybnosti o ruskej vakcíne Sputnik V sú do istej miery oprávnené. Na tlačovej besede to uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková . Viacero krajín totiž dostáva túto vakcínu s rôznymi vlastnosťami.Nelíši sa len šarža, ale aj konzistencia, obsah či dávkovanie. Preto sa podľa Cigánikovej nedajú použiť výsledky, ktoré mal Sputnik V v zahraničí, na to, aby sme povedali, že aj ten na Slovensku je v poriadku.„Potrebujeme informácie a tie nám nedá nikto iný, ako odborné autority,“ konštatovala šéfka zdravotníckeho výboru. Uviedla, že je nešťastné a nespravodlivé, ak sú odborníci nútení do politických rozhodnutí, sú ponižovaní alebo hádzaní cez palubu.To, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testoval vakcínu, je podľa nej správne. Dôvodom okrem iného je, že Slovensko vakcínu nedostalo ako darček, klasicky sme za ňu zaplatili. Pri dvoch dávkach vakcíny sa podľa nej hovorí o sume 17 eur. Štát má preto podľa Cigánikovej právo dodané vakcíny skontrolovať.