Počítačové hry s vyšším poslaním? Okrem programovania dokážu naučiť aj zásady ochrany lesov či tímovej spolupráce

* Štatistika so zoznamom škôl je dostupná na: https://hourofcode.com/us/events/all/sk

18.12.2019 (Webnoviny.sk) - Hodinu kódu celosvetovo pripravuje nezisková organizácia Code.org, pričom na Slovensku ju už päť rokov zastrešuje spoločnosť Microsoft. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať ľudí k získaniu praktických digitálnych zručností a ukázať im, že programovanie môže byť aj zábava. Tento rok sa konala v týždni od 9. do 15. decembra,Od vzniku iniciatívy sa do Hodiny kódu zapojilo viac ako 130 miliónov ľudí v 180 krajinách. Hodina kódu je aktivita, ktorá sa už aj na Slovensku pevne udomácnila a mnohí učitelia ju pravidelne zaraďujú do vyučovania. Tento rok do akcie zapojilo 118 slovenských základných a stredných škôl.*,,Pre nás je oblasť vzdelávania a zvyšovania digitálnych zručností detí mimoriadne dôležitá aj s ohľadom na budúcnosť našej krajiny. Vidíme, že množstvo detí dnes využíva technológie natívne na hry, pre nás je však podstatná tvorivosť a záujem. Hodina kódu je výborný spôsob, ako podporiť tento záujem u detí a špeciálne ma teší, že sa páči dievčatám. V ére, kedy ich veda a technika príliš nelákajú, sa možno aj vďaka takýmto aktivitám zblížia s technológiami a budú sa im chcieť venovať aj v rámci ďalšieho štúdia," povedal,,Hodina kódu je projekt pre všetkých. Na úvod možno vidieť u detí istú skepsu a obavu z toho samotného programovania či kódovania, a o to krajšie sú ich emócie a nadšenie na konci, že sa im niečo podarilo. Nás, podobne ako spoločnosť Microsoft, baví spájať programovanie s kreativitou, ukazovať, že aj kódovanie vie byť zábavné a že to nie je len nejaké nudné sedenie za počítačom,"z občianskeho združeniaktoré sa venuje podpore žien v IT.Hodina kódu sa odohráva vo virtuálnom prostredí populárnych hier, rozprávok či filmov ako Frozen, Star Wars alebo Minecraft, ktorý prichádza s novým tutoriálom, vďaka ktorému si aj začiatočník môže počas hodiny vytvoriť svoju vlastnú hru v prostredí tejto obľúbenej hry. Microsoft každoročne prichádza s novým tutoriálom vo svete Minecraft, špeciálne navrhnutým na využitie v Hodine kódu. Tento rok je venovaný nanajvýš aktuálne téme ochrany životného prostredia a okrem programovania je aj úvodom k fungovaniu umelej inteligencie. Inšpiráciu čerpal z fungujúceho projektu AI for Earth, ktorý využíva umelú inteligenciu pri ochrane a správe lesov a prírodných rezervácií.Myšlienka zoznámiť deti so základmi programovania hravou formou funguje, čo potvrdzujú aj žiaci piateho ročníka na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave, kde sa konala vzorová Hodina kódu. ,,Páčilo sa mi to kódovanie, naučili sme sa trošku programovať. Mali sme naprogramovať agenta, aby zničil suché rastliny, aby sa požiar nešíril ďalej do dediny," prezradilaa jej spolužiakdodal: "Bavilo nás to. Všetky úlohy sme zvládli, hoci niektoré nás trošku potrápili. Bolo fajn, že sme ich riešili vo dvojiciach, spolupracovali sme. Hodina kódu je aj o tímovej práci a hlavne o rozmýšľaní."Do Hodiny kódu sa môže zapojiť každý, predchádzajúce skúsenosti s programovaním pritom nie sú potrebné. Školy, ktoré majú záujem zorganizovať vlastné podujatie k Hodine kódu, nájdu všetky potrebné informácie na hourofcode.com Inzercia