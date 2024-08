Pocítil som škvŕkanie v bruchu a nedalo sa inak, povedal Politt. Počas olympijských pretekov si odskočil na veľkú potrebu do kaviarne (video)

Mal podráždený žalúdok



Vynikajúca reklama pre kaviareň

4.8.2024 (SITA.sk) - Cyklistov mnohí považujú za stroje na dvoch kolesách. Skúsený nemecký jazdec Nils Politt dal však v sobotňajších olympijských pretekoch s hromadným štartom jasný dôkaz, že aj oni sú len ľudia.Približne v polovici 273 kilometrov dlhej trate v Paríži a jeho okolí musel zosadnúť z bicykla a zamieriť do jednej z kaviarní pri trati, aby tam vykonal veľkú potrebu.„Najprv bolo všetko v poriadku, ale potom som pocítil škvŕkanie v bruchu a nedalo sa inak,“ povedal k udalosti, ktorá je zachytená na viacerých videách šíriacich sa na sociálnych sieťach.Polittovi pritom úvodná časť olympijských pretekov vyšla veľmi dobre, držal sa vo vedúcej skupine. Neskôr z nej odpadol a ďalšiu stratu na čelo pelotónu nabral pri svojej „neželanej zastávke“.„Nepočítal som, koľko minút ma to stálo. Bolo naozaj teplo, pili sme veľa vody, jedli veľa (energetických) gélov a ja normálne problémy tohto typu nemám. Dnes som však mal akosi podráždený žalúdok," povedal 30-ročný Kolínčan, ktorý sa zúčastnil na siedmich ročníkoch prestížnych pretekov Tour de France.Krátka návšteva toalety v podaní olympijského cyklistu je podľa všetkého vynikajúca reklama pre už beztak známu kaviareň Café des 2 Moulin. Tá sa preslávila už v minulosti, keďže práve v nej sa natáčali niektoré scény mimoriadne úspešného filmu Amélia z Montmartru.Politt by pravdepodobne olympijský cenný kov nezískal aj bez tráviacich ťažkostí. Obsadil totiž až 70. miesto s takmer dvadsaťminútovým odstupom za víťazom Remcom Evenepoelom z Belgicka.