Počkajte na výsledky vyšetrovania, vyzýva Kyjev v súvislosti so správou o možnom ukrajinskom zásahu Kosťantynivky

19.9.2023 (SITA.sk) - Oddelenie strategickej komunikácie ukrajinskej armády vyzvalo médiá, aby počkali na výsledky oficiálneho vyšetrovania raketového útoku na tržnicu v meste Kosťantynivka.Vyjadrilo sa tak po článku novín The New York Times, podľa ktorého bol úder zo 6. septembra „tragická nehoda“ spôsobená ukrajinskou raketou a nie ruským ostreľovaním. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Za účelom objasnenia okolností raketového útoku začala Bezpečnostná služba Ukrajiny 6. septembra trestné konanie podľa článku 438 Porušenie zákonov a zvykov vojny. V súčasnosti sa koná oficiálne vyšetrovanie. Do jeho ukončenia je vyjadrovanie sa k akýmkoľvek podrobnostiam o incidente zákonom zakázané a neodporúčané,“ uviedlo oddelenie vo vyhlásení pre Ukrajinskú pravdu. Poukázalo pritom na to, že akékoľvek komentáre a domnienky „môžu a použijú ruskí propagandisti“.Ukrajinská vláda 6. septembra informovala, že ruská armáda zasiahla tržnicu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti, pričom útok zabil 16 ľudí a 33 zranil.The New York Times však v pondelkovom článku založenom na ich vlastnom vyšetrovaní uvádzajú, že „tragickú nehodu“ spôsobil pád ukrajinskej rakety a nie ostreľovanie ruskými silami.