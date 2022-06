Počty zákazníkov cestovných agentúr a kancelárii sa zvyšujú, stále však nedosahujú predpandemické čísla

Pasívny cestovný ruch

Ciele dovoleniek

Zahraniční turisti na Slovensku

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Služby slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr v roku 2021 využilo 229-tisíc osôb. Ich počet oproti prvému roku pandémie medziročne vzrástol o 80 %, avšak predstavoval iba pätinu v porovnaní s rokom 2019, kedy organizovane cestovalo takmer 1,1 milióna ľudí.Vyplýva to z údajov o organizovanom cestovnom ruchu v roku 2021, ktorý sumarizuje výkony cestovných kancelárií a agentúr. Štatistický úrad SR (ŠÚ) o tom informoval v tlačovej správe.Celkové tržby subjektov poskytujúcich služby organizovaného cestovného ruchu sa vlani medziročne zdvojnásobili na 214 miliónov eur. Išlo stále iba o 29 % hodnoty z roku 2019, kedy tržby dosiahli takmer 750 miliónov eur.Skoro 90 % tržieb pochádzalo z pasívneho cestovného ruchu, pričom hodnota tržieb z vycestovaní bola na úrovni 30 % roka 2019.V rámci príjazdového cestovného ruchu vytvorili polovicu tržieb subjekty so sídlom v Bratislavskom kraji, nad milión eur z pasívneho cestovného ruchu získali aj organizátori v Žilinskom a Prešovskom kraji.Najvyšší, viac ako polovičný podiel podobne ako v minulosti mali dovolenky slovenských hostí v zahraničí, teda pasívny cestovný ruch. Organizovane vycestovalo za hranice 143-tisíc osôb.Ich počet v porovnaní s rokom 2020 sa viac ako zdvojnásobil, ale stále to bol nepatrný podiel z počtov v roku 2019, kedy za hranice Slovenska organizovane vycestovalo 692-tisíc klientov. Slováci si v roku 2021 opäť častejšie vyberali za cieľ svojej dovolenky podobne ako pred krízou najmä letecky dostupné prímorské letoviská.Medzi najobľúbenejšie destinácie sa tak vrátili Turecko, Cyprus, Španielsko a Bulharsko. A podobne ako v predošlých rokoch cestovali aj do susedných krajín ako sú Česká republika, Maďarsko či Rakúsko.

Absolútny prepad zaznamenali cestovné kancelárie a ďalší organizátori v aktívnom cestovnom ruchu, teda v počte turistov zo zahraničia dovolenkujúcich na Slovensku.

Bolo to len 32-tisíc osôb, čo je necelá desatina zahraničnej návštevnosti z predkovidového roku 2019. Súčasne viac ako tri štvrtiny zahraničných hostí využilo len jednodňový výlet bez prenocovania.

Najviac osôb pricestovalo z Rakúska, Spojených štátov amerických, Českej republiky, Nemecka a Švajčiarska. Týchto päť krajín spolu tvorili takmer 90 % všetkých pricestovaných osôb.

Domáca návštevnosť

Jediný typ pobytov, ktoré sa v rámci organizovaného cestovného ruchu najviac priblížili počtom klientov pred pandémiou, bol domáci cestovný ruch. Služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr na organizáciu pobytov po Slovensku využilo 53-tisíc osôb, bolo to 70 % z hodnôt roka 2019.

V troch krajoch - Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom bola domáca návštevnosť vyššia ako pred krízou. Domáci hostia cestujú po Slovensku často mimo organizovaných zájazdov cestovných kancelárií.