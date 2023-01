Pod Chopkom spadli dve lavíny a strhli lyžiarov (foto)

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dve lavíny spadli v stredu predpoludním v Nízkych Tatrách a strhli dvoch lyžiarov. Jeden z nich so zraneniami skončil v nemocnici, druhý vyviazol bez zranení. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Prvá z dvojice lavín spadla v centrálnom žľabe Chopku a strhla 36-ročného Poliaka. „Lyžiar si stihol aktivovať lavínový batoh, po páde sa nachádzal v čele lavíny čiastočne zasypaný. Druhý lyžiar, ktorý išiel za ním, zlyžoval bezpečne k nemu a do príchodu horských záchranárov zahájil kamarátsku pomoc na lavíništi," uviedla HZS.Následne spadla v Meteorologickom žľabe druhá lavína, ktorá do Lukového kotla strhla ďalšieho lyžiara a zastavila sa v blízkosti prvého čiastočne zasypaného muža. Druhému lyžiarovi zasiahnutému lavínou sa našťastie nič nestalo.„Horskí záchranári po príchode na miesto udalosti pokračovali v poskytovaní pomoci a po vyhrabaní poskytli lyžiarovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po poskytnutí prvej pomoci zraneného muža nabalili a pripravili na transport. Následne bol letecky evakuovaný z terénu a s podozrením na poranenia hlavy, lopatky a panvy bol transportovaný do nemocničného zariadenia," dodala HZS.