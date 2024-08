Pod horou Zvir v Litmanovej postavili apidomček, meno mu vytvorila umelá inteligencia

Môžu v ňom oddychovať dve osoby

Interiér apidomčeka má priaznivé účinky

1.8.2024 (SITA.sk) - Cestou na horu Zvir v Litmanovej, ktorá je pútnickým miestom, pribudol apidomček. Pomenovali ho Meducha. Jeho priestor ponúka terapiu s pomocou včiel a ich produktov, oddýchnuť si v ňom môže každý.Ako ďalej agentúru SITA informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny Jakub Ondrej, apidomček vybudovali po dohode s miestnymi včelármi, a naraz v ňom môžu oddychovať dve osoby.Apidomček je v regióne novinkou. „Keďže sme región, ktorý sa snaží stavať na tichu a pokoji, čistej prírode, oddychu a relaxe, hľadali sme ďalší spôsob, ako tieto zážitky pre návštevníkov ešte viac umocniť či im dopriať,“ vysvetlil zámer Ondrej.Samotný názov domčeka podľa jeho slov vytvorili za pomoci umelej inteligencie. „Zadali sme informácie s tým, čo všetko by mal názov obsahovať, teda med a prepojenie na dušu či ducha, odpočinok a relax,“ dodal. Vychádzali pritom aj z lokality, keďže práve hora Zvir je pre pútnikov miestom pokoja.Interiér domčeka je upravený pre spánok a oddych, návštevníci v ňom však počas samotnej terapie do priameho kontaktu s včelami neprichádzajú.„Princíp apidomčeka spočíva v tom, že včely vlietajú zvonku do klasických úľov. Žijú si svojim vlastným životom, oddelené od priestoru pre ľudí, no vytvárajú špecifickú klímu. Výrobky, ktoré produkujú vo svojich úľoch, majú veľmi prospešné účinky na ľudské telo a zdravie,“ opísal výkonný riaditeľ tamojšej OOCR.Vzduch i zvuk v apidompčeku v podobe aromaterapie má priaznivé účinky na nervovú sústavu, ale aj protizápalový a antibakteriálny účinok.Záujemcovia sa môžu na terapiu v apidomčeku objednať prostredníctvom Regionálneho informačného centra v Starej Ľubovni, a to osobne, emailom či telefonicky. Vyzbierané financie pôjdu podľa Ondreja na starostlivosť o včely a domček.