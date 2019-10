Pod kolesá auta vbehol štvorročný chlapec, utrpel ťažké zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brezno 7. októbra (TASR) – Breznianska polícia vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej auto zrazilo štvorročného chlapca. Nehoda sa stala v Brezne smerom do obce Polomka v piatok (4. 10.) vo večerných hodinách. Informovala o tom v pondelok banskobystrická polícia na sociálnej sieti s tým, že chlapca s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.Dieťa vybehlo spoza veľkokapacitného kontajnera priamo do jazdnej dráhy vodičovi. Hoci strhol volant, zrážke už nedokázal zabrániť." upozorňuje polícia.