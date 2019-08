Pod obrazom Madona v skalách od Leonarda da Vinciho objavili jeho pôvodnú skicu

Pomohli moderné postupy

15.8.2019 (Webnoviny.sk) - Pod známym obrazom Madona v skalách od renesančného majstra Leonarda da Vinciho, ktorý vystavuje Národná galéria v Londýne, objavili vedci jeho skoršiu skicu.Tú sa im podarilo odhaliť s pomocou makroröntgenových fluorescenčných máp a infračerveného a hyperspektrálneho zobrazovania.Náčrt zobrazuje anjela, malého Ježiša a Pannu Máriu, ale rozdielne ako finálna maľba. Postavy sú na náčrte nakreslené vyššie a majú iné pózy, pričom anjel napríklad hľadí smerom nadol.Prečo sa da Vinci rozhodol nepoužiť pôvodný návrh, nie je známe. Objav "dáva nový náhľad na to, ako da Vinci rozmýšľal", vyjadril sa pre spravodajský portál BBC vedúci oddelenia konzervácie v Národnej galérii Larry Keith.Už počas výskumu v roku 2005 experti odhalili, že umelec zmenil pózu Panny Márie, črty druhých postáv však boli zle badateľné."Po prvý raz bola postava Panny Márie veľmi jasná. Tentokrát môžeme vidieť anjela a Ježiška, ktorých sme predtým naozaj vidieť nemohli. Videli sme pár línií, ale nevideli sme, čo to bolo," vysvetlila vedúca vedeckého odboru v galérii Marika Spring.Madonu v skalách si od da Vinciho objednali v roku 1483 na oltár do kostola v Miláne. Obraz má dve verzie - jedna visí v Londýne, druhú vystavujú v parížskom Louvri.