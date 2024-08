Pod povrchom Marsu sa môže nachádzať voda, ktorá by vytvorila oceán

Nemusí sa tam nachádzať život

Potrebné sú vrty

13.8.2024 (SITA.sk) - Kôra Marsu môže skrývať dosť vody na to, aby vytvorila oceán. Naznačuje to nová štúdia, ktorá skúmala seizmické merania už nefunkčnej sondy InSight amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) . Tá počas svojho fungovania v rokoch 2018 - 2022 zaznamenala na Červenej planéte viac ako 1 300 zemetrasení.Voda podľa štúdie, ktorú publikovali vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences , sa nachádza 11,5 až 20 kilometrov hlboko v marťanskej kôre. Pravdepodobne presiakla z povrchu pred miliardami rokov, keď sa na Marse nachádzali rieky, jazerá a možno aj oceány, vysvetlil vedúci štúdie Vashan Wright zo Scrippsovho inštitútu oceánografie pri Kalifornskej univerzite v San Diegu.To, že sa na Marse stále môže nachádzať voda, neznamená, že sa tam nachádza život, skonštatoval Wright. Pre agentúru AP však dodal, že zistenia inštitútu znamenajú, že na Marse existujú prostredia, ktoré by mohli byť obývateľné.Vedci skombinovali počítačové modely s údajmi od InSight vrátane rýchlosti otrasov a najpravdepodobnejším vysvetlením bola tekutá podzemná voda. Wright poukázal na to, že ak je poloha sondy InSight na Elysium Planitia v blízkosti rovníka Marsu reprezentatívna pre zvyšok planéty, podzemná voda by stačila na naplnenie globálneho oceánu s hĺbkou približne jeden až dva kilometre.Na potvrdenie prítomnosti vody a hľadanie prípadných známok mikrobiálneho života sú však potrebné vrty a ďalšie zariadenia.Mars bol pred viac ako troma miliardami rokov pokrytý vodnými plochami, ale predpokladá sa, že s rednutím jeho atmosféry väčšina vody na povrchu vyprchala a zanechala planétu suchú. Vedci predpokladajú, že buď voda vyprchala do vesmíru, alebo zostala pod povrchom planéty.