Pod Tatrami a na Spiši pretrváva silný vietor a sneženie, platí kalamitný stupeň a cestári radia necestovať

Všade je to rovnako zlé

Platí viacero výstrah

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - V regióne Tatier, podhorí a na Spiši pretrváva nepriaznivá situácia spojená s hustým snežením a silným vetrom. Prvý kalamitný stupeň platí aj naďalej pre okresyPotvrdil to pre agentúru SITA riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský . Silný vietor má pretrvávať až do večerných hodín.„Pod horami fúka vietor, hore v lesoch s vyššou nadmorskou výškou viac sneží, je to všade rovnako zlé. Dole, tým, že zafukuje cesty, hore, tým, že rýchlo pribúda sneh,“ komentoval Polomský situáciu v sobotu ráno.Cestári boli v teréne celú noc, na pomoc do regiónu im prišlo aj päť sypačov z ostatných oblastí v rámci Prešovského samosprávneho kraja.„Predpoveď na silný vietor je do večera do 18:00, dovtedy sa nám nič svetoborné spraviť nepodarí. Vodičov prosím o trpezlivosť a tí, ktorí nemusia, nech necestujú,“ uviedol.O najkomplikovanejších úsekoch sa podľa jeho slov ani hovoriť nedá, všetky sú vzhľadom na počasie zlé. Naďalej sú pre silný vietor a tvorbu závejov uzavreté cesty III/3061 medziInformačný portál Slovenskej správy ciest upozorňuje, že na cestách II/542, tiež tretej triedy v obvodochsú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony. Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu pre okres Poprad viacero výstrah. Druhý stupeň pred snežením platí do 18:00, až do polnoci platí druhý stupeň výstrahy pre snehové jazyky a záveje a tiež vietor.Na horách platí pred vetrom výstraha tretieho stupňa, v polohách nad približne 1 800 metrov sa miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť do 110 až 120 km/h, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán.„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ napísali meteorológovia.V sobotu ráno SHMÚ zároveň upozornil na to, že v nižších polohách pod Tatrami už zaznamenali prudký až búrlivý vietor, s nárazmi od 70 do 100 km za hodinu.„Vietor môže spôsobiť aj väčšie škody, napríklad poškodené či strhnuté strechy a iné predmety, spadnuté stromy, elektrické vedenie, pričom v aktuálnej situácii môžu stromy padať ľahšie pod váhou väčšieho množstva snehu, ktoré napadlo v uplynulých dňoch,“ avizoval na sociálnej sieti.