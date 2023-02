Podarilo sa splniť cieľ boja proti korupcii? Vládnu koalíciu chvália najmä voliči troch strán

Jeden z hlavných cieľov koalície

17.2.2023 (SITA.sk) - Dve tretiny ľudí si myslia, že doterajšej vládnej koalícii sa nepodarilo splniť cieľ boja proti korupcii. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.Respondentom bola položená otázka: „Doterajšia vládna koalícia si ako jeden zo svojich hlavných cieľov pri svojom vzniku stanovila boj proti korupcii. Nakoľko sa im podarilo splniť tento cieľ?"Až 28 percent opýtaných si myslí, že sa im to vôbec nepodarilo a ďalších 38,6 percenta si myslí, že sa im to skôr nepodarilo.Opačný názor má niečo viac ako 27 percent opýtaných, pričom ale len 1,1 percenta uviedlo, že sa im to úplne podarilo. Ďalších 26 percent sa priklonilo k odpovedi, že sa im to skôr podarilo. Čosi vyše šiestich percent nevedelo na otázku odpovedať, prípadne sa nechceli vyjadriť.Pozitívnejšie hodnotia boj doterajšej vládnej koalície proti korupcii mladšie vekové skupiny od 18 do 33 rokov a od 34 do 49 rokov. Negatívnejšie hodnotenie mali muži, ktorí odpoveď vôbec sa im to nepodarilo zvolili v 34 percentách, kým spomedzi žien si ju vybralo 23 percent respondentiek.Za nezvládnutý považujú boj vládnej koalície proti korupcii predovšetkým obyvatelia Banskobystrického, Žilinského a Nitrianskeho kraja, naopak pozitívne hodnotenie mali najčastejšie obyvatelia Košického a Trnavského kraja.Z hľadiska volebných preferencií najnegatívnejšie hodnotí výsledok boja s korupciou voličstvo strán Smer-SD Hlas-SD , na opačnej strane sa pozitívne vyslovili predovšetkým voliči OĽaNO Sme rodina . Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 13. februára na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.