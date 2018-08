Podbrezová v 3. kole Fortuna ligy porazila Spartak Trnavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)



Gól: 56. Leško. Bez kariet. Rozhodovali: Pavlík – D. Hrčka, Bednár, 1685 divákov.



FK Železiarne: Kuciak – Magda, Krivák, Bartoš, Turňa – Obročník, Baran – Bernadina (63. Breznaník), Mikuš (86. Tereščenko), Leško (90.+1 Viazanko) – Wiezik



FC Spartak: Rusov – Lupták, Hladík, Tóth, Čonka – Greššák, Grendel (84. Pekár) – Jirka, Dangubič (63. Jarovič), Miesenböck (65. Sloboda) – Bakoš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 4. augusta (TASR) - V úvode boli viac na lopte hostia, ale domáci mali nebezpečné pokusy z väčších vzdialeností. Najprv Turňa mieril tesne vedľa a po ňom Obročník približne z dvadsiatich metrov poslal loptu pod brvno, odkiaľ ju vyškriabal gólman Rusov.V trnavskom drese mal premiéru Bakoš, ktorý mohol skórovať po odkope brankára Podbrezovej Kuciaka, odrazená lopta od novej posily Spartaka putovala pár centimetrov vedľa žrde. Neskôr mal tento útočník už riadnu sľubnú príležitosť, skúšal to z rohu pokutového územia a chýbala mu len presnejšia muška. Postupne prevzali iniciatívu "železiari". Nebezpečný bol strieľaný center Leška, po ktorom Rusov neudržal loptu, no Bernadinovi chýbala sekunda, aby bol pri nej skôr a zakončil. Pekným priamym kopom sa na opačnej strane prezentoval z takmer 25 metrov Bakoš. Mieril ponad múr, avšak Kuciak vytiahol skvelý boxerský zákrok.Po prestávke vyšiel domácemu mužstvu rýchly protiútok. Baran v 56. minúte pekne našiel rýchleho Leška, ten prešiel z ľavej strany do šestnástky a zoči – voči gólmanovi hostí sa presadil – 1:0. Nebezpečná bola potom tvrdšia strela spoza šestnástky v podaní Mikuša, chýbali jej centimetre, aby sa skóre v neprospech majstra ešte navýšilo. Trnavčania sa s pribúdajúcimi minútami viac tlačili do bránky, ale nevytvárali si šance a mohli znovu pykať, ak by po centri Magdu hlavičkoval Wiezik v pokutovom území o niečo presnejšie. V 82. minúte Mikuš vystrelil vedľa a jeho spoluhráčovi Breznaníkovi nevyšli neskôr nožničky. Záverečný tlak Spartaka neprišiel, takže Podbrezová sa mohla tešiť z prvých bodov v aktuálnej sezóne.