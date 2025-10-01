|
Streda 1.10.2025
Podcast spoločnosti Henkel Slovensko „Hovorme o tom” získal zlato v prestížnej súťaži Zlatý středník
Tagy: Henkel Slovensko Ocenenie Podcast PR Súťaž
Podcast "Hovorme o tom” z dielne spoločnosti Henkel Slovensko, zameraný na detabuizáciu duševného zdravia, získal prvé miesto v kategórii Podcast na prestížnej česko-slovenskej súťaži Zlatý ...
1.10.2025 (SITA.sk) - Podcast "Hovorme o tom” z dielne spoločnosti Henkel Slovensko, zameraný na detabuizáciu duševného zdravia, získal prvé miesto v kategórii Podcast na prestížnej česko-slovenskej súťaži Zlatý středník. Odborná porota ocenila jeho prínos k destigmatizácii tém duševného zdravia a inovatívny prístup k firemnej komunikácii. Podcast vzišiel z projektu, ktorý už päť rokov systematicky podporuje duševné zdravie zamestnancov aj teraz už aj širšej verejnosti. V súťaži, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné podujatia v regióne, uspel medzi 642 prihláškami z Čiech a Slovenska.
Henkel Slovensko je jednou z mála firiem na Slovensku, ktoré sa dlhodobo venujú téme duševného zdravia. Impulzom k systematickej starostlivosti o duševné zdravie v Henkel Slovensko bola tragická udalosť zamestnanca, ktorá sa odohrala pred piatimi rokmi. Spolu s náročným obdobím pandémie sa stala silným podnetom na to, aby spoločnosť začala otvárať témy, ktoré boli dovtedy často tabu a ukázala zamestnancom, že vyhľadať pomoc nie je hanba. V spolupráci s neziskovou organizáciou No More Stigma, vznikol program Dni duševného zdravia, ktorý priniesol zamestnancom bezpečný, anonymný priestor a možnosť hľadať odpovede na náročné otázky spoločne s odborníkmi. Odvtedy spoločnosť Henkel Slovensko zorganizovala viac než päťdesiat prednášok s desiatkami expertov – psychológmi, psychiatrami, lekármi, koučmi či výživovými poradcami.
Podcast "Hovorme o tom” vznikol v roku 2024 ako prirodzený vývoj úspešného programu Dni duševného zdravia. Audio podcast dostupný na verejných podcastových a video platformách sprístupnil obsah ešte širšiemu publiku. Dnes ho môžu počúvať nielen aktívni zamestnanci Henkel Slovensko, ale aj kolegovia na materskej alebo rodičovskej dovolenke či v dôchodku, ako aj široká verejnosť. Podcast sa vďaka svojej flexibilite a ľahkej dostupnosti stal obľúbeným formátom – až 61 % zamestnancov Henkel Slovensko ho uprednostňuje pred inými kanálmi. Interné prieskumy medzi zamestnancami Henkel Slovensko preukázali, že mnohým zároveň priniesol konkrétnu pomoc a odvahu obrátiť sa na odborníkov.
Témy a hostia odrážajú to, čo ľudia skutočne riešia, a každá epizóda tak prináša praktické rady od dôveryhodných odborníkov. Postupne sa spektrum tém rozšírilo od úzkostí a stresu aj na oblasti sebarealizácie, šťastia, vzťahov, životosprávy, závislostí, konfliktov, rodičovstva či zmien. Doteraz sa v podcaste predstavilo 18 rešpektovaných expertov, medzi nimi napríklad psychológ a odborník na vzťahy Aleš Bednařík, športový fyziológ Viktor Bielik či ekonóm Juraj Karpiš. Henkel Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť a význam takejto aktivity – preto cielene otvára citlivé otázky, ponúka praktické rady, podporuje mentálnu odolnosť poslucháčov a najmä ich podnecuje k tomu, aby neváhali vyhľadať odbornú pomoc.
Zlatý středník organizuje Asociácia strategickej komunikácie a vzťahov s verejnosťou (ASCOPA). Súťaž patrí medzi najväčšie podujatia v oblasti strategickej komunikácie v Česku a na Slovensku. Tento rok sa do 23. ročníka zapojilo 642 projektov, ktoré hodnotilo 141 odborníkov v 18 porotách. Do finále sa prebojovalo 174 projektov, medzi nimi aj podcast Henkel Slovensko.
Porota vyzdvihla nielen jeho kvalitné spracovanie, ale najmä schopnosť otvárať spoločensky dôležité témy a búrať predsudky spojené s duševným zdravím. Henkel Slovensko tak pokračuje v budovaní pozície zodpovedného zamestnávateľa, ktorý aktívne prispieva k zlepšovaniu kvality života svojich zamestnancov i širšej spoločnosti.
"Táto cena pre mňa osobne predstavuje neuveriteľné zhmotnenie všetkej práce, ktorú už viac ako päť rokov pravidelne vkladáme do prípravy každého dielu. Najväčšiu radosť mi prináša fakt, že náš formát postupne prerástol hranice firmy, dodáva ľuďom sebavedomie, pomáha im vyrovnávať sa s ťažkosťami, ukazuje cestu, ako sa nezblázniť, a šíri osvetu o duševnom zdraví dostupnú zadarmo pre každého, kto ju potrebuje. Tento úspech je obrovskou motiváciou pokračovať v tvorbe obsahu, ktorý vzdeláva, otvára dôležité témy, prináša skvelých odborníkov a podporuje duševné zdravie kolegov, poslucháčov aj širšej verejnosti,” uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie pre CEE klaster Henkel Slovensko.
Zisk zlata v prestížnej súťaži je o to cennejší, že prišiel v silnej konkurencii najlepších projektov z Česka a Slovenska. Ocenenie potvrdzuje významný spoločenský prínos formátu, ktorý sa venuje témam duševného zdravia. Ide zároveň o významný úspech nielen pre firmu, ale aj pre podporu otvorenej diskusie o duševnom zdraví na Slovensku.
