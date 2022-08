Podcasty od Unionu pre každého – o zdraví, o životnom štýle, aj o ekonomike

Ktoré diely patria medzi napočúvanejšie? Toto je TOP 7 za rok 2021



Zdravé trávenie

Tehotenstvo

Posilňovanie vs. kardio

Psychosomatika

Mikrobióm a imunitný systém

Ako si počítať kalórie

Vypadávanie vlasov



Ak vás viac ako zdravotné témy fascinujú tie ekonomické, poteší vás najnovší prírastok medzi podcastami Unionu – Zdravý biznis

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Môžete si ich pustiť pri šoférovaní, na prechádzke s bábätkom v kočíku, pri varení, či športe. Reč je o podcastoch, ktoré sa stali fenoménom doby. Komu by sa už nepáčilo môcť si pustiť obsah podľa vlastného výberu a v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Na vlne podcastov je viac menej od začiatku ich popularity na Slovensku aj Union zdravotná poisťovňa. "Začali sme podcastami o zdraví s názvom. Sami sme boli prekvapení, ako rýchlo si získali priazeň. Evidujeme už viac ako 250 000 unikátnych stiahnutí," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. Dodáva, že za takmer 30 mesiacov sa zaradili medzi najvyhľadávanejšie a najpočúvanejšie podcasty v kategórii zdravie a fitness, a to naprieč všetkými populárnymi podcastovými aplikáciami. V celosvetových rebríčkoch sa pravidelne umiestňujú dokonca v prvej stovke. V dlhom zozname hostí nájdete napríklad infektologičku Alenu Koščálovú, internistu Vladislava Abaffyho či fitnesku Leu Grančič. "Zaujímavé je, že až 73% našich poslucháčov tvoria ženy vo veku 28-34 rokov,” dopĺňa Dupaľová Ksenzsighová."Boli sme prvá zdravotná poisťovňa, ktorá začala produkovať svoj vlastný podcast a ukázalo sa, že to bol výborný nápad. Poslucháči oceňujú jednoducho podané informácie, na ktoré sa ale môžu spoľahnúť, pretože ich pripravili odborníci,” vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union. Ako ďalej hovorí, mimoriadnu odozvu mali u poslucháčov tie diely, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú mentálneho zdravia. Aj na základe tejto spätnej väzby vytvorila ZP Union ďalší projekt – podcast pod názvom "", ktorý sa venuje výhradne témam mentálneho zdravia.Na úspech Zdravých rečí a Zdravej duše nadväzuje s užitočnými radami pre ľudí pracujúcich v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Zároveň je však vhodný aj pre laikov, či študentov ekonomických smerov, ktorí sa chcú zorientovať vo svete financií a poznať odpovede na aktuálne otázky, ktoré im sprostredkujú odborníci."Našim cieľom je pomôcť ľuďom zorientovať sa vo svete finančníctva a zvyšovať gramotnosť Slovákov v tejto oblasti. Hlavne v čase ekonomickej neistoty, ktorú žijeme, je to dôležité nielen pre finančných poradcov, ale ak pre všetkých ľudí, ktorí majú rôzne finančné produkty. Zistili sme, že naša podcasty majú vysokú počúvanosť, preto sme sa rozhodli robiť edukáciu v tejto oblasti práve touto formou a meniť tak životy Slovákov k lepšiemu," vysvetlila Elena Májeková.Všetky diely nájdete na https://www.union.sk/podcasty/ alebo na streamovacích zariadeniach ako spotify, google podcast, apple podcast a iné.Informačný servis