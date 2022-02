Podeľte sa o lásku. Darujte na Valentína niečo výnimočné – darujte Darček pre život, ktorým pomôžete dieťatku v núdzi

Čo je DARČEK PRE ŽIVOT?

Vyberte si darček z našej ponuky.

Ak chcete darček niekomu venovať, napíšte osobné venovanie, ktoré sa zobrazí na darčekovom certifikáte.

Darčekový certifikát Vám pošleme emailom.



11.2.2022 (Webnoviny.sk) - DARČEK PRE ŽIVOT je zmysluplný darček, ktorý zachraňuje životy. Darčeky, ktoré si zakúpite, doručujeme z našich humanitárnych skladov do krajín, v ktorých UNICEF realizuje svoje programy, a kde ich práve teraz deti najviac potrebujú.50 vrecúšok terapeutickej výživy môžete poslať kliknutím na TENTO odkaz.Na vyliečenie detičiek z akútnej podvýživy používame v UNICEFe špeciálnu nutričnú pastu plnú vitamínov, pomocou ktorej dokážeme dieťatko vyliečiť v priebehu 6 - 8 týždňov. Pomôžte nám naplniť ich brušká.10 tuhých mydiel, vedro na vodu a purifikačné tablety na vyčistenie 5 000 litrov vody môžete poslať kliknutím na TENTO odkaz.Viac ako 40 % svetovej populácie nemá doma prístup k mydlu a tečúcej vode. Pomôžte nám doručiť čistú vodu a mydlá tam, kde ich deti najviac potrebujú, aby sme zabránili šíreniu smrteľných chorôb.Školský batôžtek, 5 zošitov, 10 ceruziek môžete poslať kliknutím na TENTO odkaz.Miliónom detí na svete chýbajú základné pomôcky na to, aby sa naučili čítať, písať a počítať. Pomôžte nám doručiť batôžtek s pomôckami.Chceli by ste poslať aj iné darčeky. Všetky si ich môžete pozrieť práve TU UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis