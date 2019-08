Podiel cestovného ruchu na HDP sa údajne pohybuje okolo 2,6 %

Turisti. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 24. augusta (TASR) – Percentuálny podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska sa v posledných rokoch pohybuje okolo hodnoty 2,6 %. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že v priestore strednej Európy je odvetvie cestovného ruchu v SR na pomerne dobre úrovni.Ako priblížil, sekcia cestovného ruchu MDV sa pri posudzovaní vplyvu odvetvia cestovného ruchu na HDP Slovenska opiera o údaje z Turistického satelitného účtu a Svetovej banky.Odvetvie cestovného ruchu v SR je podľa rezortu dopravy z pohľadu strednej Európy na pomerne dobrej úrovni.priblížil rezort dopravy s tým, že najväčším prínosom pre HDP krajiny je cestovný ruch v Rakúsku. Tam tvorí približne 5,7 %.V nasledujúcom období sa podľa MDV dá očakávať tlak na rast sektoru služieb, čo povedie k presunu pracovnej sily do odvetvia cestovného ruchu a pravdepodobne aj k zvýšeniu podielu na hospodárstve SR. Dôvodom by mal byť rozvoj nových technológií a automatizácia v priemyselných odvetviach.poznamenal rezort dopravy. Zvýšeniu podielu cestovného ruchu na celkovom HDP Slovenska súčasne podľa rezortu napomáhajú aj prorastové opatrenia, ako sú napríklad zníženie dane na ubytovacie služby či vytvorenie príspevku na rekreáciu.