Podiel výučby nemčiny klesá, je dopyt po zamestnancoch s jej ovládaním

Bratislava 15. septembra (TASR) – Len jedna z deviatich technických fakúlt na Slovensku ponúka nemčinu ako povinne voliteľný cudzí jazyk. Klesá aj podiel výučby tohto jazyka voči ostatným cudzím jazykom. Za posledných osem rokov o viac ako 13 percent. Naopak, dopyt po zamestnancoch, ktorý nemecký jazyk ovládajú, stúpa. TASR o tom informovala Daša Matejčíková z mediálnej agentúry TIME.is Communication.STENGL IT Akademie spolu s odborníkmi z Ekonomickej univerzity v Bratislave začali s projektom, ktorý priblíži nemčinu ľuďom a pomôže im tak uplatniť sa na trhu práce.povedala Matejčíková. Ako doplnila, väčšina škôl na vzniknutú situáciu nereflektuje.Dôkazom, že školy vo svojej výuke veľmi nereagujú na aktuálny stav, sú podľa Matejčíkovej čísla.poznamenala Matejčíková.poznamenal Andrej Petrovaj, autor projektu STENGL IT Akademie. Odborníci si dali za cieľ podporiť konkurencieschopnosť a zvýšiť šance na zamestnanosť pre ľudí, pracujúcich v tomto odbore.vysvetlil Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.Počas dvoch ročníkov sa do projektu prihlásilo 270 uchádzačov, z nich vybrali 23. Jedinými podmienkami získať kurz zadarmo je mať nad 18 rokov, ovládať nemčinu na úrovni B1 a prejsť trojkolovým výberom.