Podkonický o výhre: Rozhodla šírka kádra a pozitivita hráčov

Tréner hokejistov Slovana Bratislava Andrej Podkonický prežíva asi najturbulentnejšiu sezónu v kariére. Vlani sa v pozícii asistenta trénera tešil z titulu so Zvolenom, potom sa dohodol s "belasými" a chvíľu viedol aj slovenskú "dvadsiatku". Na konci februára sa tešil z pozície asistenta trénera reprezentácie z olympijského bronzu a po príchode zo ZOH v Pekingu prebral Slovan po odvolanom Róbertovi Dömem. Mužstvo pod jeho vedením pookrialo a napokon získalo titul v Tipos extralige.



Podkonický sa stal hlavným trénerom Slovana 21. februára. "Mali sme hneď na to šnúru víťazných zápasov a hráčov sme motivovali v pozitívnom duchu. Hovorili sme im, že ak budú pracovať, tak môžu dosiahnuť takýto výsledok. Išli si za tým," povedal Podkonický po šiestom finálovom zápase v Nitre, v ktorom Slovan zvíťazil 5:2 a získal svoj deviaty titul v histórii.

Podkonický v rozhodujúcom zápase svojmu tímu veril, aj keď Nitra dvakrát vyrovnala nepriaznivý stav. "My sme vedeli, že sme vo výhode. Vedel som, že ak budeme hrať svoj hokej a budeme ich napádať, tak budú nervózni. Spravili sme chybu pri góle na 1:1, ale aj ďalej sme tomu verili. Po góle na 2:1 sme dostali lacný gól, ale tím si opäť veril a toto je odmena."

Tréner Slovana uviedol, že o titule rozhodla aj šírka kádra, v tom mal bratislavský tím navrch: "Klobúk dolu pred našou štvrtou lajnou. Posledné dva zápasy mali energiu a dostávali Nitru pod tlak. Dôležité bolo, že sa nám nezranili kľúčoví hráči, až na konci si zlomil Juro Valach prst. Ale áno, šírka kádra rozhodla."

Podkonický pochválil aj finálového súpera, ale podľa neho odohrali jeho hráči najťažšie zápasy v semifinále: "Nitra mala od začiatku mladý tím, nikto nečakal, že bude vo finále. Urobili dobrú robotu, ale pre náš boli ťažší súper Košice."



V tíme Slovana sa počas sezóny udiali viaceré zmeny. Postupne prišli útočník Haščák, brankári Peters a Windsor, odišli brankár Gudlevskis, obranca Bačik, či útočníci Urbánek a Kundrik. "Káder sa tvorí počas sezóny. Haščák prišiel z Brna, kde nehral veľa, ale chceli sme ho. Je to strelec a rozdielový hráč. Mal ťažké play off, ale v základnej časti nám neskutočne pomohol. My sme predtým mali zápasy, kde sme súpera prevyšovali, to sa ťažko brankárom chytá, preto sme sa rozhodli pustiť Gudlevskisa. Prišli Windsor a Peters a chytali neskutočne. Som rád, že chalani boli stále pozitívni, aj tí, čo nehrávali. Napríklad Sukeľ na konci odohral výborné zápasy. A to preto, lebo si veril a nebol negatívny," uzavrel Podkonický, ktorý sa po klubovej sezóny bude opäť venovať reprezentačnému "áčku": "Uvidíme, čo bude. Už v utorok je zraz, ale zatiaľ som s nikým nevolal."