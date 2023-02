Podkonický po zápasoch s Nemeckom: Mladí musia zefektívniť zakončenie

K pozitívam dvojzápasu slovenskej hokejovej reprezentácie s Nemeckom patrili podľa trénerov výkony mladíkov vrátane debutantov, menej už potešila efektivita v zakončení a v presilovkách. Konfrontácia výberu slovenského tímu do 25 rokov s nemeckým splnila svoj účel a podľa asistenta trénera Andreja Podkonického je dobré, že mladíci dostali túto príležitosť.



"Druhý zápas bol oveľa lepší. Niektorí ukázali, že s nimi môžeme ďalej počítať," uviedol Podkonický po štvrtkovom dueli. Okrem nízkej gólovej efektivity a dvoch prehier (2:3 sn, 1:3) nepotešili ani zranenia Daniila Fominycha a Maroša Jedličku v druhom zápase. "Fominychove zranenie by nemalo byť vážne, zákrok na Jedličku bol zbytočný. Má niečo s kolenom a dúfam, že to nebude nič vážne," poznamenal Podkonický.

Prioritou štvordňového kempu v Košiciach neboli výsledky, trénerom išlo skôr o sledovanie mladíkov v medzinárodnej konkurencii. Do zápasov nasadili celkovo šiestich reprezentačných debutantov. "Potrebujeme hľadať nových Regendov, Kelemenov, Slafkovských. Pre mladých hráčov je iba dobre, že ideme touto cestou a že dostávajú šancu hrať takéto náročné zápasy. Naučia sa hrať svetový hokej, v ktorom sú dôležité malé veci a mali by si ich preniesť do klubu tak, aby v budúcnosti už zvládli náš systém," povedal Podkonický. Zatiaľ čo v stredajšom stretnutí absolvovalo reprezentačný debut päť hráčov, vo štvrtok iba jeden - brankár Eugen Rabčan. V stretnutí inkasoval tri góly, v piatich doplnkových nájazdoch jeden.



K pozitívam doterajšieho priebehu reprezentačnej sezóny patria výkony Viliama Čacha, ktorý bol vo štvrtkovom zápase proti Nemecku jediný slovenský strelec. V prebiehajúcom ročníku štartoval na všetkých troch reprezentačných akciách a po siedmich zápasoch má na konte už štyri góly. "Zatiaľ mi to padá, ale bol by som radšej za viac víťazstiev. Hráme systém, ktorý hráča baví. V určitých veciach mám v ofenzíve voľnosť. Aj preto som tu vždy rád," uviedol Čacho.

Slováci sa v dvoch zápasoch dostali celkovo k 62 strelám, z ktorých vyťažili tri góly. Nemci dostali celkovo 12 menších trestov, ktoré slovenský tím potrestal iba jednou využitou presilovkou a aj to v početnej výhode o dvoch hráčov. "Mali sme veľa šancí, ale nevedeli sme ich využiť. Efektivita nás trápi už dlhší čas. Mladí musia na tomto zapracovať," poznamenal Podkonický.



Slováci podľahli Nemecku v štyroch vzájomných zápasoch za sebou a naďalej čakajú na 39. víťazstvo nad týmto súperom. Zverenci Craiga Ramsayho sa najbližšie stretnú v apríli v úvode prípravy na tohtoročné MS vo Fínsku.