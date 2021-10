Podkonický skončil pri kormidle hokejovej „dvadsiatky“, strieda ho kouč „osemnástky“ Feneš

Podkonický odišiel aj zo Zvolena

Feneš dobre pozná súčasný ročník

Prioritou zostáva "osemnástka"

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Andrej Podkonický už nie je hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, na tomto poste oh strieda Ivan Feneš Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) s Podkonickým ukončil spoluprácu po vzájomnej dohode, informuje web HockeySlovakia.sk.Podkonický viedol tím SR "20" iba od júna 2021 a absolvoval s ním kemp v Piešťanoch a dva turnaje - Summer Challenge v nemeckom Füssene a Memoriál Pavla Zábojníka vo Zvolene.Výkonný výbor SZĽH túto trénerskú zmenu schválil a odobril aj mená asistentov Ivana Feneša, stali sa nimi Martin Štrbák "Andrejovi Podkonickému ďakujeme za doterajšiu anabázu pri reprezentácii do 20 rokov. Veríme, že naše cesty sa opäť prepoja, keďže Andrej pôsobí v pozícii asistenta Craiga Ramsayho pri našej seniorskej reprezentácii,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan "Spoluprácu sme ukončili po vzájomnej dohode. Chlapcom chcem na šampionáte popriať veľa šťastia. Verím, že dosiahnu dobrý výsledok, pretože potenciál na to majú,“ reagoval Podkonický.Ten sa medzičasom stal asistentom trénera v Slovane Bratislava , keď prekvapujúco opustil post asistenta v majstrovskom Zvolene.Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v aktuálnej sezóne vrchol v podobe majstrovstiev sveta juniorov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer, uskutoční sa na prelome rokov 2021 a 2022.Feneš sa popri dvadsiatke bude venovať aj práce pri výbere do 18 rokov."Keďže majstrovstvá sveta juniorov nás čakajú už o necelé tri mesiace, museli sme na vzniknutú situáciu promptne reagovať. Voľba padla na Ivana Feneša, ktorý vzhľadom na viacročnú trénerskú prácu v systéme slovenských mládežníckych reprezentácií veľmi dobre pozná súčasný juniorský ročník. To je pri tvorbe nominácie veľmi dôležité,“ pokračoval Šatan.Ivan Feneš berie pôsobenie pri tíme SR "20" ako "hosťovanie". "Prioritne však naďalej zostávam trénerom osemnástky. Keď mi prišla ponuka od Mira Šatana, reagoval som pozitívne, keďže v hierarchii reprezentácií ide o druhú najvyššiu. Navyše juniorský šampionát je za dverami. Nesmierne sa naň teším. Verím, že spolupráca nielen v realizačnom tíme, ale aj s hráčmi bude na vysokej úrovni a že slovenským fanúšikom dožičíme počas Vianoc veľa radosti,“ povedal Feneš.Počas jeho absencie pri osemnástke bude mať tím pod palcom Boris Žabka a pomáhať mu bude Roman Sýkora zo "sedemnástky".