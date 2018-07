Podľa agentúry GFK má Kaufland priemerný počet vystavení slovenských produktov na svojich pultoch o polovicu väčší, ako je slovenský priemer

Spoločnosť Kaufland

Prieskum sledoval celkovo 32 kategórií tovaru. Najväčší percentuálny podiel vystavených výrobkov je už tradične v kategóriách mlieko, balený chlieb a pečivo, vajíčka a balené vody. V absolútnom počte vystavení výrobkov však vedie pivo, víno, vody, liehoviny, mlieko či jogurty. Vo všetkých 32 sledovaných kategóriách tovarov má Kaufland vyšší absolútny počet vystavení výrobkov ako je priemer na slovenskom trhu. To isté platí aj pre podrobnejšie členenie, v ktorom boli tieto kategórie rozdelené do 93 podkategórií.V percentuálnom podiele je najviac vystavených výrobkov práve v obchodnej sieti COOP Jednota (57%) a v CBA (49%). Najmenej je ich už dlhodobo v sieti LIDL (15%). Veľmi podobný podiel majú reťazce Tesco (41%), Billa (39%) a Kaufland (39%). Celkový obraz diania na trhu však vo veľkej miere dopĺňajú práve absolútne čísla, ktoré ukazujú, že najviac vystavení slovenských výrobkov je v predajniach s najväčšou predajnou plochou. Avšak percentuálny podiel má v takomto prípade tendenciu byť nižší. Ak teda vezmeme do úvahy jednotlivé formáty predajní, najvyšší priemerný absolútny počet vystavení slovenských produktov sa nachádza práve v Kauflande (5 508), za ním nasleduje Tesco (4 903) a Billa (2 118)."Čísla, ktoré vyšli z tohto prieskumu odzrkadľujú náš zámer prinášať zákazníkom naozaj pestrú ponuku výrobkov. Dlhodobo sa snažíme podporovať nielen väčších slovenských dodávateľov, ale aj menších regionálnych výrobcov. Aktuálne spolupracujeme celkovo s 42 takýmito menšími dodávateľmi a ich počet chceme aj naďalej zvyšovať. Taktiež sme uviedli na trh nový produktový rad so slovenskými výrobkami, ktorý nesie príznačný názov Z lásky k tradícii," hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Celkovo platí, že v žiadnom sledovanom reťazci neprišlo v tomto roku k poklesu podielu vystavených výrobkov zo Slovenska. Naopak, u väčšiny došlo k nárastu o 1 – 3 percentuálne body. Celkový podiel sa medziročne zvýšil na 40,2%.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 65 prevádzok.Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk