Podľa Barniera je dohoda o brexite v nedohľadne

Na snímke Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. októbra (TASR) - Európska únia nemôže prijať najnovší návrh Londýna na dohodu o odchode Británie z EÚ a zatiaľ sa nepriblížila k nájdeniu kompromisu. Podľa agentúry AFP to v stredu povedal hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.Barnier pred poslancami Európskeho parlamentu uviedol, že obe strany sa zatiaľ k predstave, ako by mohla vyzerať nová dohoda o brexite, nepriblížili, čím podľa AFP zmrazil nádeje na dosiahnutie riešenia pred summitom EÚ, ktorý sa bude 17. a 18. októbra konať v Bruseli. Barnier sa vo štvrtok stretne v Bruseli ministrom Spojeného kráľovstva pre brexit Stephenom Barclayom.EÚ už predtým vyhlásila, že britský premiér Boris Johnson musí do konca týždňa predložiť uskutočniteľné, schodné návrhy brexitu, aby počas bruselského summitu existovala ešte nejaká nádej na obrat.Johnson opakuje, že Británia vystúpi z EÚ aj bez dohody o podmienkach odchodu, ak ju obe strany nedokážu dosiahnuť do stanoveného termínu brexitu 31. októbra — hoci zákon prijatý britským parlamentom vyžaduje, aby premiér v prípade neuzavretia dohody do 19. októbra požiadal Úniu o odklad brexitu.