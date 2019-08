Podľa chovateľov nebola proti africkému moru zavedená prevencia

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 8. augusta (TASR) - Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo (ZCHOS-D) vyjadruje ľútosť a sklamanie nad situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v Slovenskej republike. Uviedol to pre TASR Andrej Imrich, predseda ZCHOS-D v reakcii na stredajšie (7. 8.) oznámenie, že sa zvýšil počet ohnísk nákazy AMO v okolí Trebišova.spresnil Imrich.Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš Imrichovi oponuje.podčiarkol pre TASR v reakcii na Imricha Bíreš.ZCHOS–D zároveň podľa Imricha vyjadruje pohoršenie nad nezodpovednosťou a ľahkovážnosťouchovateľov, ktorí napriek všetkým výzvam ŠVPS SR ohrozujú všetkých poctivých producentov ošípaných a tým aj potravinovú bezpečnosť štátu. Pre producentov bravčového mäsa je toto konanie nepriaznivé aj preto, že sa to koná v období, keď SR stojí pred podpisom dohody s Čínou na vývoz bravčového mäsa.ZCHOS-D týmto podľa Imricha žiada vedenie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby v súvislosti s výskytom pozitívneho nálezu AMO u domácich ošípaných na území SR zvýšilo intenzitu prijatých veterinárnych opatrení a zabezpečilo procesné úkony, potrebné na okamžitú likvidáciu ohniska do 24 hodín tak, aby sa zabránilo špekulatívnym presunom zvierat v dotknutom okruhu 3 km a ďalšiemu šíreniu nákazy.ZCHOS-D podľa svojho predsedu tiež žiada, aby MPRV SR v spolupráci so ŠVPS SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) prijali a uplatnili sankčný mechanizmus voči všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných na území SR a v záujme zabráneniu šírenia AMO takéto neregistrované chovy aktívne vyhľadávali v spolupráci s miestnou samosprávou priamo v teréne. Prioritne treba odškodňovať registrovaných chovateľov, u ktorých bolo nariadené utratenie zo zdravotných dôvodov, respektíve likvidácie nákazy.upozornil Imrich.Ak by nákazová situácia pretrvávala dlhšie obdobie ako monitorovacie tri mesiace, bude podľa Imricha budúcnosť chovateľov ošípaných existenčne ohrozená, a to paradoxne v čase mimoriadne priaznivých cien spôsobených obdobnou katastrofou v Číne, z ktorejcelý svet.podčiarkol.dodal Imrich.