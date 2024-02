Podľa Danka mala byť novela Trestného zákona dávno schválená, taktiež vyjadril dôveru a podporu ministerke Šimkovičovej (video)

Vládny návrh už mal byť dávno schválený

Príprava trestného oznámenia

Potreba zmeniť Rokovací poriadok

Ministerke Šimkovičovej verí

2.2.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko sa na margo zmien Trestného zákona vyjadril, že už dávno mal byť schválený pôvodný vládny návrh.„Toto už sú len také opravy a zbytočne im (opozícii, pozn. SITA) ustupujeme. Ja by som neustupoval v ničom. Tak, ako to prišlo od Fica, tak sme to mali schváliť rýchlo,“ uviedol. Súhlasí s predsedom vlády Robertom Ficom Smer-SD ), že sa už mali schvaľovať iné zákony.„Ale zodpovednosť za parlament má teraz Peter Pellegrini a on to musí ľuďom vysvetliť, prečo nevieme ľuďom pomáhať,“ uviedol Danko pre médiá na pôde Národnej rady SR „Ja sa tu nebudem pozerať ako Sulík, ktorý by mal vysvetľovať Dubaj, alebo Matovič, sa tu rozdrapujú a vykrikujú. Ja si od nich vyprosím také tlačovky, aké mali predtým,“ uviedol predseda SNS na adresu predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča. Následne avizoval prípravu trestného oznámenia.„Mám toho plné zuby, že budú si stále vymýšľať, ohovárať, a potom im národ naletí,“ deklaroval a spýtal sa, ako môže niekto obom spomenutým veriť po viac ako troch rokoch ich vládnutia.Danko doplnil, že komunikuje s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim ( Hlas-SD ), ale tiež ho kritizuje, keďže má (Danko) záujem meniť Rokovací poriadok parlamentu.„My sme nešli do vlády kvôli tomu, aby sme čakali na nejaké prezidentské voľby. My chceme proste zákony, ktoré budú riešiť problémy po ministerstvách. Ako má aj Šimkovičová (ministerka kultúry Martina Šimkovičová , nominantka SNS - pozn. SITA) zodpovedať za kultúru, keď nevie zabetónovaných slniečkarov odvolať?“ pýtal sa šéf národniarov.„Pozrite sa, aké veci sa diali v Kunsthalle. Tam tancovali pri tyči dievčatá a neviem aké obscénnosti,“ poukázal (rezort kultúry avizoval presun Kunsthalle Bratislava pod Slovenskú národnú galériu - pozn. SITA) a dodal, že je to choré. Poznamenal, že ministerke Šimkovičovej drží prsty. „Verím, že aj Peter Pellegrini pochopí, že potrebujeme zmenu Rokovacieho poriadku,“ dodal.Na margo Šimkovičovej uviedol, že je rád, že dáva prostriedky na opravu strechy Slovenskej filharmónie , nie na dúhové pochody. „Martina Šimkovičová poukazuje na mnohé veci,“ zdôraznil s tým, že za ministerkou stojí a robí podľa neho dobrú prácu.„Ja verím, že to veľmi rýchlo zarežeme, nepotrebujeme zbytočný cirkus,“ doplnil v súvislosti so schôdzou na jej odvolávanie, ktorú iniciovala opozícia.