Podľa ekonómov dosiahol rast čínskej ekonomiky 27-ročné minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. apríla (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 1. kvartáli pravdepodobne spomalil, a to na najnižšiu úroveň za minimálne 27 rokov. Uviedli to ekonómovia v najnovšom odhade. Oficiálne údaje o vývoji ekonomiky za prvé tri mesiace roka zverejní Peking v stredu 17. apríla.Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že Čína oznámi za 1. štvrťrok medziročný rast ekonomiky o 6,3 %. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to predstavovať najslabší rast minimálne od 1. štvrťroka 1992. Čo sa týka medzikvartálneho porovnania, ekonómovia očakávajú, že čínska ekonomika vzrástla za prvé tri mesiace o 1,4 %. V poslednom štvrťroku roka 2018 rast dosiahol 1,5 %.Za celý rok 2019 počítajú ekonómovia s rastom len o 6,2 %. V prípade potvrdenia prognózy by to znamenalo najslabší celoročný rast čínskej ekonomiky za 29 rokov. Na porovnanie, v roku 2018 vzrástla čínska ekonomika o 6,6 % a v roku 2017 o 6,8 %.S ďalším spomalením rastu počítajú ekonómovia aj v budúcom roku. Očakávajú, že hospodárstvo Číny v ňom vzrastie len o 6 %.