Podľa Eurokomisie máme zlepšiť sústavu Natura 2000, hrozí nám žaloba

Národný park Slovenský raj, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovensko by malo rozšíriť sústavu chránených území Natura 2000 a dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o biotopoch. Upozorňuje na to Európska komisia, ktorá mu v tejto súvislosti zaslala odôvodnené stanovisko. Slovenské orgány majú teraz dva mesiace na odpoveď, potom EK môže podať žalobu na Súdny dvor EÚ. Envirorezort pre TASR uviedol, že s Komisiou intenzívne komunikuje, ku konaniu sa však vyjadrovať nemôže." konštatovala Zuzana Onufer z komunikačného odboru envirorezortu. Prisľúbila tiež, že keď bude môcť rezort informácie o konaní zverejniť, urobí tak. Zatiaľ však odôvodnené stanovisko rezort ani oficiálne nedostal.Z vyjadrení Komisie vyplýva, že nedostatky napriek vyhláseniu nových lokalít pretrvávajú. Slovensko by podľa nej malo určiť ďalšie lokality pre dva typy biotopov a päť druhov. Niektoré určené lokality zasa Komisia odporúča lepšie vymedziť. Za potrebné považuje ďalšie vedecké štúdie na rozšírenie vedomostí o biotopoch a druhoch, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska.