Podľa exit pollov v eurovoľbách v Holandsku zvíťazila ľavica

Haag 23. mája (TASR) - Holandská ľavica prekvapivo získala vo štvrtkových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) najviac kresiel a porazila tak stranu premiéra Marka Rutteho, ako aj rýchlo rastúcich populistov. Vyplýva to z tzv. exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovala agentúra AFP.Ľavicová Strana práce (PvdA), ktorej členom je aj prvý podpredseda Európskej Komisie (EK) Frans Timmermans, by podľa exit pollov mala získať päť kresiel z celkového počtu 26, uviedol inštitút Ipsos.Vládnuca Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Rutteho by mala získať štyri kreslá a tri kreslá majú pripadnúť populistickej strane Fórum za demokraciu (FvD), ktorá okrem iného presadzuje aj referendum o členstve Holandska v EÚ.Vo štvrtok sa v rámci štvordňového maratónu volieb do Európskeho parlamentu hlasovalo v Holandsku a Spojenom kráľovstve.Nové obsadenie 751 kresiel v europarlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ.V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.