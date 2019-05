Podľa exit pollov zvíťazila v eurovoľbách premiérova strana Fine Gael

Írsky premiér Leo Varadkar na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 25. mája (TASR) - Proeurópska strana írskeho premiéra Lea Varadkara, Fine Gael, si zabezpečila víťazstvo v piatkových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Vyplýva to z tzv. exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovala agentúra AFP.Stredopravicová strana Fine Gael zvíťazila v dvoch z celkových troch volebných obvodov. V Dubline ju porazila Strana zelených, vyplýva z exit pollov, ktoré uskutočnili v írskej metropole televízne kanály RTE a TG4 medzi približne 3000 voličmi.Vo volebnom obvodezískala strana Fine Gael 16 percent hlasov, po 13 percent získali stredopravicová strana Fianna Fáil a stredoľavicová strana Sinn Féin.Vo volebnom obvodepodporilo Fine Gael 25 percent voličov, Sinn Féin 15 percent a Stranu zelených 12 percent.Vo volebnom obvodeStranu zelených podporilo 23 percent voličov, Fine Gael získala 14 percent a Fianna Fáil 12 percent.Íri si v eurovoľbách volili predbežne 11 poslancov, zatiaľ čo ďalší dvaja nastúpia do EP po očakávanej zmene rozloženia kresiel v dôsledku odchodu Británie z EÚ.Únijné voľby sa začali vo štvrtok v Holandsku a v Spojenom kráľovstve. Väčšina z 28 štátov EÚ má hlasovanie naplánované na sobotu a nedeľu.Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ.V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.