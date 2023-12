Podľa experta na dane a odvody Jozefa Mihála je už jasné, či sa oplatí ísť do penzie v tomto alebo až v budúcom roku

4.12.2023 (SITA.sk) - Aktuálna dôchodková hodnota ako dôležitý údaj určujúci výšku dôchodkov priznaných v danom roku bude na budúci rok predstavovať 17,7688 eura. Na sociálnej sieti to uviedol expert na dane a odvody Jozef Mihál. Aktuálna dôchodková hodnota sa na rok 2024 zvyšuje o 95 percent z medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku za tretí štvrťrok tohto roka. Táto hodnota tak oproti tomuto roku stúpne o 7,8 percenta.„Definitívne je tak jasné, že do dôchodku sa viac oplatí ísť už v roku 2023. To platí aj pre predčasné dôchodky," informoval na sociálnej sieti bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny.Výška dôchodkov závisí od zárobkov počas aktívneho života, z ktorých sa platili dôchodkové odvody, počtu rokov dôchodkového poistenia a spomínanej aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej v roku priznania dôchodku.