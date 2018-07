Podľa Hyundai clá na autá môžu ovplyvniť bezpečnosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 2. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai varovala USA, že zavedenie vysokých dovozných ciel na autá z Južnej Kórey môže zasiahnuť do oblasti bezpečnosti, ale najmä bezpečnosti na Kórejskom polostrove.Spojené štáty v máji začali preverovať, či dovoz áut do USA nepredstavujea americký prezident Donald Trump opakovane hrozí urýchleným zavedením dovozných ciel.Hyundai uviedol, že dovozné clá na jednej strane zvýšia produkčné náklady automobilky v jej americkom závode približne o 10 % ainvestičné plány v Spojených štátoch. Juhokórejská firma sa tak pridala k ďalším automobilkám pôsobiacim v USA. Pred dovoznými clami na autá a autokomponenty varovala aj domáca GM či zahraničné ako nemecká BMW, alebo japonská Toyota.uviedla automobilka pre americké ministerstvo obchodu, ktoré skúma vplyv dovozu áut do USA. Firma ministerstvo upozornila, že sa zameriava najmä na sedany, čo znamená, že jej dovoz nepredstavuje hrozbu pre americké automobilky, ktoré sa koncentrujú na veľké športovo-úžitkové vozidlá a pickupy.Okrem toho Hyundai dodal, že obmedzenia pre dovoz áut do USAAutomobilový sektor sa na celkovom vývoze Južnej Kórey podieľal v roku 2016 približne 13 %.dodala spoločnosť Hyundai.