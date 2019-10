Podľa Jeana-Clauda Junckera urobila Európska únia historickú chybu

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska únia urobila "historickú chybu", ktorá môže destabilizovať Balkán. Upozornili na to viacerí vysokopostavení predstavitelia vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, keď malá skupina krajín vedená francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom znovu zablokovala prístupové rokovania Severného Macedónska a Albánska s EÚ.Dvadsaťosem lídrov členských krajín EÚ sa v noci na piatok nedohodlo na otvorení oficiálnych prístupových rokovaní s Tiranou a so Skopje. Proti bol napríklad spomínaný francúzsky prezident Macron. Otvorenie prístupového procesu s kandidátskymi krajinami si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členov EÚ.Po zablokovaní týchto rokovaní zavládla všeobecná frustrácia a sklamanie, predovšetkým medzi východoeurópskymi krajinami, ktoré horlivo presadzovali rozšírenie EÚ, napísala tlačová agentúra AFP.Lídri sa ocitli v slepej uličke po siedmich hodinách vášnivých zákulisných diskusií na summite v Bruseli - Francúzsko ako jediné odmietlo Severné Macedónsko, ale v odmietavom postoji voči Albánsku sa k Francúzsku pridali aj Dánsko a Holandsko.povedal šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Komisár pre rozšírenie EÚ Johannes Hahn, ktorý tlačil obe krajiny k reformám, aby boli v súlade s normami EÚ, vyhlásil, že týmto sa poškodila dôveryhodnosť Únienapísal Hahn v tweete.vysvetlil.Prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski vyzval občanov svojej krajiny, aby pokračovali v reformách aj napriek sklamaniu. Minister zahraničných vecí Nikola Dimitrov zasa vyzval EÚ, aby jasne povedala, aké má pravé úmysly.dodal v tweete.Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že lídri EÚ by sa mali znovu touto záležitosťou zaoberať ešte pred summitom s lídrami západného Balkánu, ktorý sa bude konať v chorvátskej metropole Záhreb na jar budúceho roka.