Na archívnej snímke Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Moskva 19. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nepovažuje za potrebné komentovať ďalšie vyhlásenia o údajnej zodpovednosti Ruska za ďalšie prípady otravy v Británii.Peskov to podľa agentúry TASS uviedol v stredu na brífingu v Moskve, keď komentoval článok v britskom denníku The Sun, ktorému poskytla rozhovor jedna z obetí najnovšej otravy v meste Salisbury - mladá žena ruského pôvodu Anna Shapirová. Tá tvrdí, že jej smrť chcú ruský prezident Vladimir Putin a jeho stúpenci.Shapirová (30) bola v nedeľu so svojím britským manželom Alexom Kingom v reštaurácii Prezzo, kde obaja počas večere pocítili náhlu nevoľnosť. Táto udalosť sa odohrala v centre Salisbury, približne 320 metrov od stravovacieho zariadenia Zizzi, ktoré navštívil bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ s dcérou Julijou predtým, ako ich našli vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku.Shapirová si myslí, že bola terčompodobne ako v marci Skripaľovci. Spresnila, že jej otec bol vysokopostaveným predstaviteľom armády v čase, keď Putin zastával post predsedu ruskej vlády.Shapirová v rozhovore uviedla, že si je, že je. To bol podľa nej dôvod, prečo dostávala vyhrážky smrťou. Práve kvôli nim sa pred niekoľkými dňami odsťahovala z britskej metropoly na vidiek.povedal Peskov pred novinármi na margo Shapirovej tvrdení v britskej tlači.dodal.