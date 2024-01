Podľa kurzov je favoritom prezidentských volieb Pellegrini, najvyšší vklad je však na Korčoka

Najvyšší vklad je v tisíckach eur

Favorit prezidentských volieb

20.1.2024 (SITA.sk) - Podľa kurzov je favoritom prezidentských volieb Peter Pellegrini Hlas-SD ), najvyšší vklad je však na občianskeho kandidáta Ivana Korčoka . Informovala o tom spoločnosť Tipsport a spresnila, že aktuálne je kurz na to, že prezidentom bude Pellegrini 1,55:1 a na víťazstvo Korčoka je momentálne kurz 2,25:1. Na zvyšných kandidátov sú vypísané podstatne vyššie kurzy. Napríklad na Jána Kubiša 950:1 a na Štefana Harabina je kurz 1000:1.Ako ďalej spoločnosť informovala, najvyšší sólo vklad je na Korčoka a má hodnotu vyše 4075 eur. „Tipér podal tiket v čase, keď bola na diplomata vypísaná kurzová príležitosť 2,10:1, a tak v prípade, že sa Korčok stane budúcim prezidentom, vyhrá 8559 eur," informoval Tipsport. Vyrovnanosť prezidentského súboja je viditeľná, ak sa porovná počet tiketov, resp náberov na dvoch top favoritov.„V prípade počtu podaných tiketov vedie Pellegrini pred Korčokom (1267:765), avšak v prípade vložených financií má v tejto chvíli navrch Korčok ( 21 736,94 eur vs. 19 508,79 eur)," dodala spoločnosť.Vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavol Boško priblížil, že s prihliadnutím na vývoj kurzov dvoch favoritov zistíme, že v prípade Pellegriniho má kurz stúpajúcu krivku, pričom najnižší bod bol na začiatku tohto roka.„Napríklad 3. januára 2024 mal hodnotu 1,42:1. Korčok bol pre zmenu ešte v septembri favoritom prezidentských volieb s kurzom okolo 1,50:1, následne ku koncu roka, keď sa čoraz reálnejšia javila Pellegriniho kandidatúra, stúpal – až na 2,6:1," spresnil bookmaker s tým, že v uplynulých dňoch však kurz na Korčoka opäť o čosi klesá.„To napovedá, že bývalý minister zahraničných vecí má reálnu šancu byť vyrovnaným súperom Pellegriniho,“ zanalyzoval Boško a doplnil, že aj z hľadiska správania sa tipérov je zrejmé, že okrem dvojice favoritov nateraz neexistuje iný kandidát, ktorý by mal reálnu šancu uspieť.