Podľa MAAE Irán čoraz viac porušuje jadrovú dohodu

Iránsky veľvyslanec Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Kazem Gharib Abádií čaká na začiatok zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni 7. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 11. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok informovala, že jej inšpektori našli častice uránu umelého pôvodu "".MAAE v správe prvýkrát uznala, že skoršie obvinenia Spojených štátov a Izraela voči Iránu sú pravdivé. MAAE so sídlom vo Viedni patrí do štruktúr OSN a má dohliadať na mierové využitie jadrovej energie.Agentúra OSN v dôvernej štvrťročnej správe, ktorú dostávajú členské štáty a mala ju k dispozícii aj tlačová agentúra Associated Press (AP), neidentifikovala toto miesto v Iráne.MAAE uviedla aj ďalšie podrobnosti: podľa nej iránske zásoby nízko obohateného uránu stále narastajú, čo je porušením historickej jadrovej dohody z roku 2015. MAAE tiež potvrdila, že Irán teraz obohacuje urán vo svojom podzemnom zariadení Fordú, čo spomínaná jadrová dohoda takisto zakazuje.Podľa agentúry OSN Irán pokračuje v obohacovaní uránu na 4,5 percenta, teda nad povolenú hodnotu 3,67 percenta. Takýto limit stanovuje dohoda, známa aj ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).Od vlaňajška, keď USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od jadrovej dohody a obnovili sankcie voči Iránu, iránska ekonomika zápasí s ťažkosťami. Teherán zareagoval na postoj USA tak, že postupne porušuje podmienky dohody, aby vytvoril tlak na ostatné veľmoci, ktoré dohodu spoločne vyrokovali a podpísali, teda na Britániu, Francúzsku, Nemecko, Čínu a Rusko. Teherán chce totiž od nich získať nové ekonomické stimuly.Ministri zahraničných vecí z členských štátov Európskej únie na rozhovoroch v pondelok v Bruseli potvrdili, že naďalej podporujú jadrovú dohodu s Iránom.Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová uviedla, že ministri zdôraznili svoju "".Spoločná komisia všetkých signatárov bude mať zrejme zasadnutie v najbližších dňoch.MAAE v pondelkovej správe napísala, že 3. novembra boli iránske zásoby nízko obohateného uránu 372,3 kilogramu - pre porovnanie, 19. augusta to bolo 241,6 kilogramu. Množstvo teda prekročilo limit 202,8 kilogramu.Agentúra MAAE tiež potvrdila, že fungujú aj centrifúgy v zariadení Fordú, kam Irán pozval jej inšpektorov.Podľa jadrovej dohody sa malo stať zariadenie Fordú výskumným strediskom. Teraz sa tam nachádza vyše 1000 centrifúg.Na minulotýždňovom stretnutí diskutovala MAAE aj o nedeklarovanom mieste na predmestí Teheránu, ktoré izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil pred OSN v roku 2018 ako "".Hoci MAAE v správe neidentifikovala lokalitu, kde inšpektori agentúry našli častice uránu, uviedla, že informácie nahlásil jej rade minulý týždeň úradujúci generálny riaditeľ Cornel Feruta.