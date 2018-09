Podľa maďarskej strany predstavuje Orbánova vláda riziko pre EÚ

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. septembra (TASR) - Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) sa chce obrátiť na Európsku komisiu s upozornením na bezpečnostné riziko pre Európsku úniu. To má vyplývať z toho, žeinformovala v pondelok komerčná televízia ATV.Maďarské médiá odhalili, že cez prisťahovalecké dlhopisy sa do Maďarska dostali ruskí špióni i členovia podsvetia, povedal v Budapešti hovorca parlamentnej frakcie DK Zsolt Grécsy.Štátne prisťahovalecké dlhopisy vlády premiéra Viktora Orbána znamenajú podľa tohto opozičného politika riziko pre celú EÚ, pretože si ich kupujú aj teroristi, zločinci a agenti tajných služieb, ktorí sa môžu potom voľne pohybovať po Únii.Spravodajský server 444.hu v pondelok informoval, že zo spoločného pátrania maďarského investigatívneho servera Direkt35.hu a ruského denníka Novaja Gazeta vyplýva, že k maďarským dlhopisom sa dostali vplyvní Rusi, medzi nimi politici i šéfovia ruských štátnych podnikov.S maďarským Úradom pre prisťahovalectvo a utečencov (BMH) mal čo do činenia aj priamy príbuzný šéfa ruských tajných služieb, ako aj ruský podnikateľ spájaný s organizovaným zločinom, avšak BMH odmietol prezradiť bližšie detaily, napísal server 444.hu.