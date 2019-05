Podľa odhadov vedú v eurovoľbách v Grécku konzervatívci

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Atény 26. mája (TASR) - Grécka opozičná konzervatívna strana Nová demokracia (ND) by sa mohla stať víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa konajú v Grécku v nedeľu. Vyplýva to z tzv. exit pollu, ktoré zverejnila tlačová agentúra AP.Podľa prieskumu, ktorý spoločne vypracovalo päť inštitúcií medzi voličmi po ich odchode z volebných miestností, by mala ND získať 32 až 36 percent odovzdaných hlasov. Vládnucej ľavicovej strane Syriza predpovedajú zisk 25 až 29 percenta.Socialistické Hnutie za zmenu by získalo podľa prieskumu 7 až 9 percent, zatiaľ čo krajne pravicová strana Zlatý úsvit a Komunistická strana Grecka (KKE) každá 5 až 7 percent.Dve ďalšie strany, krajne pravicová nacionalistická strana Riešenie pre Grécko (Greek Solution) a celoeurópske hnutie s názvom Demokracia v Európe 2015 (DiEM25) bývalého gréckeho ministra financií Janisa Varufakisa, majú šancu prekročiť 3 percentá a získať tak mandáty v EP.