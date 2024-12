Podľa Pentagonu sa Rusko opäť chystá použiť proti Ukrajine strelu Orešnik

12.12.2024 (SITA.sk) - Rusko by proti Ukrajine mohlo čoskoro opäť použiť svoju novú balistickú raketu stredného doletu Oreškin. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obrany.Hovorkyňa Pentagonu Sabrina Singhová, počas tlačovej konferencie novinárom povedala, že útok by sa mohol uskutočniť „v najbližších dňoch“. Dodala, že podľa USA strela Oreškin neznamená zmenu situácie na bojisku. Rusko sa však podľa jej slov „snaží využiť všetky zbrane, ktoré má vo svojom arzenáli, aby Ukrajinu zastrašilo“.Singhová uviedla, že varovanie Washingtonu vychádza z nového hodnotenia spravodajských služieb, ale neposkytla ďalšie podrobnosti, ani to, kde by Rusko mohlo zaútočiť.Novú balistickú strelu stredného doletu Orešnik Rusko proti Ukrajine prvýkrát použilo v novembri. Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že raketa mala šesť hlavíc, pričom z Astrachánskej oblasti, odkiaľ bola odpálená, priletela do Dnipra za 15 minút.