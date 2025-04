Podľa prieskumu VIG majú dnes mladí ľudia výrazné nedostatky v povedomí o rizikách

Mladí ľudia žijú naplno, čelia však osobitným výzvam

Skreslené očakávania v otázke zabezpečenia

Vzdelávanie je dôležité a je oň záujem

Najnovšie prezentované dáta skupiny VIG vychádzajú z reprezentatívnej štúdie dodanej prieskumnou spoločnosťou Gallup International. Tá v roku 2023 zisťovala v deviatich krajinách Európy, vrátane Slovenska, aké je povedomie ich obyvateľov o rizikách v oblasti zdravia, straty príjmu v dôsledku práceneschopnosti či úrazu spôsobeného vlastným zavinením, a tiež o rizikách spojených s bývaním alebo kybernetických rizikách. Reprezentatívnu vzorku respondentov tvorila skupina viac ako 2-tisíc mladých ľudí vo vekovej kategórii 18 až 29 rokov.Podľa prieskumu až 80 % respondentov z cieľovej skupiny nemalo žiadne alebo len veľmi malé povedomie o zadefinovaných rizikách. Mladí ľudia majú iba minimálne skúsenosti v tejto oblasti. V oveľa menšej miere počítajú s tým, že by v ich živote mohli nastať rizikové udalosti s negatívnym dopadom na ich životný štandard. Na druhej strane, mladá generácia si myslí, že je pred takýmito situáciami ochránená. Až 61 % respondentov súhlasilo s tvrdením "Som opatrný a snažím sa chrániť pred rizikami".Dáta zároveň ukazujú, že mladí ľudia sú pri konfrontácii s rizikami ovplyvnení vo výrazne väčšej miere ako staršia populácia. Považujú sa za oveľa menej schopných vyrovnať sa s takýmito situáciami, ak by k nim došlo. Veková skupina 18 – 29-ročných má okrem faktora sebavedomia aj celý rad ďalších problémových oblastí, s ktorými sa musí popasovať. Aj to vyplýva z výsledkov štúdie. Hoci 74 % respondentov v tejto vekovej skupine uviedlo, že sú väčšinou šťastní, úzkosť a nedostatok sebadôvery vo svojom prežívaní uvádzali častejšie ako starší respondenti. Súčasné problémy ako klimatické zmeny, ekonomická recesia a nestabilná spoločensko-politická situácia spôsobujú, že mladá generácia čelí osobitným výzvam pri prijímaní informovaných rozhodnutí.Výsledky výskumu ukazujú, že mladí ľudia sa pri riešení krízových životných situácií spoliehajú na podporu štátu. Preto je nevyhnutné vzdelávať ich, zvyšovať ich povedomie o rizikách a potrebe byť na ne pripravený.Podiel mladých ľudí, ktorí sa v prípade ujmy na majetku či zdraví v dôsledku úrazu spoliehajú na pomoc štátu, je najvyšší v Rakúsku (65 %) a hneď za tým na Slovensku. V našej krajine takto uvažuje až 62 % opýtaných mladých ľudí. Z ich odpovedí zároveň vyplýva presvedčenie, že čím závažnejšie sú predpokladané následky, tým vyššie je očakávanie, že štát zasiahne v ich prospech.Z prieskumu VIG tiež vyplynulo, že až 58 % mladých ľudí zapojených do prieskumu má záujem o poradenstvo a vzdelávanie v téme prevencie pred uvádzanými rizikami. Štúdia ukazuje, že až 80 % mladých ľudí považuje svoje vedomosti v oblasti rizikovej a finančnej gramotnosti za priemerné až nízke. Zároveň si myslia, že osveta tohto druhu by mala byť súčasťou učebných osnov už od základných škôl.Skupina VIG a jej dcérske spoločnosti v jednotlivých krajinách sa usilujú o systematické zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí v oblasti rizík. Ide o zdieľanie vedomostí a vzdelávanie v spolupráci so školami a univerzitami prostredníctvom poskytovania svojich odborníkov ako aj podporu partnerských neziskových organizácií. Na Slovensku túto oblasť zastrešuje Nadácia Kooperativa, ktorá je partnerom programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy FinQ. Stojí za ním nezisková organizácia FinQ Centrum."V spolupráci s ďalšími partnermi programu FinQ prinášame do slovenských škôl inovatívne edukačné materiály, ktoré rozvíjajú finančnú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov. Sme hrdí, že implementácia programu na dnes už viac ako 300 slovenských školách pomáha zlepšovať životy detí a mladých ľudí." hovorí správkyňa Nadácie Kooperativa Silvia Nosková Illášová.V roku 2023 spoločnosť Vienna Insurance Group poverila spoločnosť Gallup International, aby uskutočnila reprezentatívny prieskum povedomia o rizikách v deviatich krajinách, v ktorých VIG pôsobí. Veková skupina: 18 – 65 rokov. Výsledky pre vekovú skupinu 18 – 29 rokov boli analyzované samostatne. Vzorka: celkovo 9 000 ľudí (vrátane 2 081 ľudí vo veku od 18 do 29 rokov) v deviatich krajinách strednej a východnej Európy (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko). Na hodnotenie rizikovej gramotnosti sa použili tieto riziká: choroby a úrazy so závažnými následkami, pracovná neschopnosť, škody na obytnom majetku, úrazy spôsobené vlastným zavinením a počítačová kriminalita. Zmiešaná metóda zberu: online a telefonicky.