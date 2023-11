Podľa Putina by mali všetci premýšľať, ako zastaviť tragédiu na Ukrajine. Z nepokračujúcich rokovaní obviňuje Kyjev

22.11.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin na samite G20 vyhlásil, že všetci by mali premýšľať o tom, ako zastaviť vojnu na Ukrajine, pretože je to „tragédia“. Podľa webu news.sky.com šéf Kremľa povedal, že Rusko je pripravené na rokovania, ale opäť obvinil Ukrajinu z toho, že rokovania nepokračujú.Putin sa oháňal tvrdením, že na Ukrajine existuje zákon, ktorý rozhovory s Ruskom zakazuje. Obe strany sa už predtým zapojili do rokovaní, ale dosiahli len malý pokrok, keďže Rusko sa odmietlo vzdať územia, ktoré zabralo na Ukrajine, zatiaľ čo Kyjev chce späť všetky svoje územia.Odvtedy Putin opakovane tvrdil, že je pripravený na rozhovory, ale podľa analytikov je v skutočnosti nepravdepodobné, že ich uskutoční až do výsledku volieb v USA. Dôvodom je to, že prezidentské voľby v roku 2024 môžu ovplyvniť podporu Západu pre Ukrajinu. Všeobecne sa očakáva, že republikánsku nomináciu získa Donald Trump , ktorý je veľmi kritický voči poskytovaniu podpory Kyjevu.