Podľa Rašiho by sa do SR mohli vrátiť aj ľudia z oblasti zdravotníctva

Na snímke R. Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) – Okrem Slovákov pracujúcich v oblasti IT a v sektore zdieľaných služieb, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve, by sa podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) mohli vrátiť aj ľudia z iných odvetví. Ako uviedol pre TASR po podujatí Work in Slovakia – Good Idea!, ktoré sa uskutočnilo koncom januára v Londýne, záujem prilákať Slovákov zo zahraničia naspäť domov prejavili aj zástupcovia zo segmentu zdravotníctva či z oblasti cestovného ruchu.Podľa Rašiho sa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) prihlásili poskytovatelia laboratórnych a diagnostických služieb, záujem majú aj zástupcovia nemocníc. "priblížil Raši.Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský pre TASR uviedol, že ich oslovili aj stavbári, zväz kúpeľníctva či hotelieri.povedal Lelovský.Podľa Rašiho sa na podobné podujatie v rámci informatizácie ÚPVII ešte vráti. "povedal. Ako doplnil, ÚPVII by sa chcel okrem Veľkej Británie zamerať aj na nemecky hovoriace krajiny, ako sú Rakúsko a Nemecko.