Podľa ruského rezortu energetiky sa problém s ropou čoskoro vyrieši

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 26. apríla (TASR) - Rusko je presvedčené, že súčasný problém znečistenej ropy, ktorá kontaminovala kľúčový ropovod Družba a zasiahla rafinérie až po Nemecko, čoskoro vyrieši. Uviedol to v piatok štátny tajomník ruského ministerstva energetiky Pavel Sorokin počas rokovaní s odberateľmi. Informovala o tom agentúra Reuters.Sorokin, ktorý v piatok rokoval o probléme so znečistenou ropou v Minsku so zástupcami energetických firiem Bieloruska, Poľska a Ukrajiny, presný termín neuviedol, Moskva však predtým oznámila, že čistá ropa by na hranice s Bieloruskom mala začať prúdiť od 29. apríla.Bielorusi upozornili, že práve Bielorusko má veľký objem kontaminovanej ropy na svojom území a zastavenie vývozu po tom, ako odberatelia odmietli znečistenú ropu prijímať, mu spôsobuje veľké straty. Ako uviedli, škody pre Bielorusko dosahujú približne 100 miliónov USD (89,82 milióna eur).Problém vznikol minulý týždeň, keď neznámy ruský producent kontaminoval ropu vysokým množstvom organického chloridu. Ten sa používa na zvýšenie produkcie, pred vývozom ropy sa však musí od suroviny oddeliť, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadení rafinérií.Do piatka postupne zastavili dovoz ruskej ropy Poľsko, Nemecko, Bielorusko, Slovensko a Ukrajina. Dočasné odstavenie ropovodu odstavilo kľúčovú trasu na dodávky ropy pre poľské rafinérie vo vlastníctve spoločností PKN Orlen a Grupa Lotos, ako aj rafinérie v Nemecku vo vlastníctve spoločností Total, Shell, Eni a Rosnefť. Niektoré z nich zverejnili plány na dovoz ropy z alternatívnych zdrojov, podľa analytikov ale iné trasy nedokážu výpadok ropovodu vykompenzovať v plnej miere.