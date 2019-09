Podľa SaS je rezort hospodárstva zodpovedný za zdražovanie energií

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok obvinila Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zo zodpovednosti za zdražovanie cien energií. Podľa liberálov je za avizovaným zvýšením cien na budúci rok nielen rast ceny komodity na burze, ale tiež. Rezort hospodárstva obvinenie označil za nezmysel.uviedol predseda SaS Richard Sulík. Ministerstvo hospodárstva na čele s Petrom Žigom (Smer-SD) by podľa neho malo prevziať zodpovednosť za rastúce ceny energií a spraviť všetko pre to, aby boli ceny energií čo najnižšie.Liberáli pripomenuli aj tvrdenie bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že ceny energií budú stabilné. SaS však upozornila, že ceny zostali stabilné, aj keď ich cena na trhoch klesala.tvrdil poslanec za SaS Karol Galek.Rezort hospodárstva obvinenia odmietol.uviedol riaditeľ odboru komunikácie MH SR Maroš Stano. Ministerstvu hospodárstva tým podľa neho SaS pripisuje nadprirodzené schopnosti ovplyvniť dramaticky rastúce ceny elektriny na svetových trhoch.dodal Stano.Rezort hospodárstva ale dodal, že uznáva objektívne vyššie ceny elektriny pre priemysel voči zahraničným konkurentom. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti domácich výrobcov prišlo MH SR s kompenzáciou tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Na základe novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie bude táto kompenzácia pre podnikateľov vyplatená výrobcom s energeticky náročnou výrobou. V súvislosti so signálmi o ochladení ekonomiky a možnými protikrízovými opatreniami podľa hovorcu zvažuje ministerstvo aj ďalšiu kompenzáciu nákladov.