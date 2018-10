Podľa šéfa Nemeckej centrálnej banky konflikt medzi USA a Čínou slabne

Na snímke Jens Weidmann Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nusa Dua 13. októbra (TASR) - Prezident Nemeckej spolkovej banky (DBB) Jens Weidmann vidí prvé signály, že Spojené štáty a Čína nemajú záujem o stupňovanie obchodnej vojny medzi sebou. Povedal to v sobotu na tlačovej konferencii po skončení rokovania Medzinárodného menového fondu v indonézskom letovisku Nusa Dua.Riadiaci výbor Medzinárodného menového fondu (MMF) na výročnom rokovaní na ostrove Bali, na ktorom sa zúčastnili finančníci z celého sveta, sa však zhodol na varovaní, že nebezpečenstvo pre zastavenie rastu svetovej ekonomiky rastie.Weidmann povedal:V súvislosti so zmenou obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom uviedol, že sa scenár nekontrolovanej eskalácie (medzi štátmi) stál menej pravdepodobným.Prezident DBB pripomenul na konferencii posolstvo ministrov financií a centrálnych bankárov G20, ktorí sa rozhodli posilniť príspevok obchodu k rastu svojich ekonomík. Konštatovali, žeNa výročnom stretnutí členov MMF a Svetovej banky prevládali názory, že dobré časy ponúkajú príležitosť, aby sa reformami zvýšila sila rastu hospodárstiev, aby sa robili reformy a aby sa na celom svete darilo znižovať vysokú úroveň dlhov. V prípade Talianska však nevidí nijaký priestor na to, aby zvyšovala aj tak už obrovský verejný dlh krajiny. To, čo chce urobiť rímska vláda, pokladá za pochybné.Weidmann v súvislosti s peňažnou politikou Európskej centrálnej banky nepriamo vyzval jej vedenie, aby skončilo s dlhým obdobím lacných peňazí.