Podľa Širokého Slovan splnil takmer všetky podmienky k účasti v lige

Bratislava 28. júla (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava splnil takmer všetky podmienky na udelenie licencie k účasti v Tipsport Lige 2019/2020, vrátane finančného a materiálno-technického zabezpečenia. V rozhovore pre klubový web to povedal člen predstavenstva Juraj Široký mladší. Dodal, že klub reaguje na informácie niektorých ľudí, ktorí sa podľa neho snažia zabrániť tomu, aby Slovan licenciu dostal.Široký tvrdí, že proti klubu sa vedie účelová antikampaň.Podľa slov člena predstavenstva už Slovan vyriešil aj dlhy voči hráčom.Širokého zarazilo, že niektoré kluby a funkcionári, ktorí Slovanu vyjadrili podporu, sa tentokrát otočili proti nemu.Definitíva, či Slovan bude hrať slovenskú najvyššiu súťaž, padne v auguste, kedy zasadne výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja." uviedol Široký.Hrozí však aj alternatíva, že súd pošle klub do konkurzu. V júni totiž údajne jeden z hráčov podal na Okresný súd Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu. Široký k tomu dodal:Slovan sa počas pôsobenia v KHL zadlžil aj voči mestu, tento záväzok už vyriešil. Hrať by tak mal aj naďalej na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.uzavrel Široký.